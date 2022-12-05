СМИ: в Швеции убит чеченский блогер, открыто критиковавший Кадырова

„Тумсо был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства“, — заявили в 1ADAT. Там не привели другие подробности, но отметили, что спецслужбы спрятали брата Тумсо Абдурахманова, пишет „Медуза“.

„Радио Свобода“ сообщает, что, по данным соратников Абдурахманова, он был убит в ночь на 2 декабря. Издание не приводит другие подробности. Шведские правоохранительные органы пока это не комментировали.

В первых числах декабря Тумсо Абдурахманов перестал выходить на связь. Правозащитники заявили, что он пропал. Уже тогда появились сообщения, что блогера могли убить, но на тот момент это не подтвердилось.

Тумсо Абдурахманов известен своей критикой властей Чечни. В 2015 году он уехал из России после того, как у него произошел конфликт с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова. Он получил статус политического беженца в Швеции. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с „Исламским государством“.

В 2020 и 2021 годах на жизнь Абдурахманова и его брата Мухаммада уже покушались. В декабре 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похитили девять его родственников.