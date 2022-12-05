Неизвестный дрон повредил два стратегических бомбардировщика Ту-95 на авиабазе в России

По данным источников, атака произошла утром 5 декабря. Неустановленный беспилотник упал на взлетную полосу на авиабазе „Энгельс-1“.

Ранее украинские СМИ сообщали о вылетах в Украину самолетов Ту-95 именно с аэродрома в Энгельсе.

Также РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает о возгорании бензовоза на аэродроме в Рязани. По данным агентства, там произошел взрыв, погибли 3 человека, еще 6 пострадали.