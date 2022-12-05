Спектр
05.12.2022, 09:50

Неизвестный дрон повредил два стратегических бомбардировщика Ту-95 на авиабазе в России

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Russia Military Drills
Russia Military Drills
ФОТО: Scanpix

Два стратегических бомбардировщика Ту-95 повреждены в результате атаки дрона на авиабазе в Энгельсе Саратовской области, сообщает телеграм-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники. Утверждается, что ранены и госпитализированы двое военнослужащих ВС РФ, пишет „Спектр“.

По данным источников, атака произошла утром 5 декабря. Неустановленный беспилотник упал на взлетную полосу на авиабазе „Энгельс-1“.

Ранее украинские СМИ сообщали о вылетах в Украину самолетов Ту-95 именно с аэродрома в Энгельсе.

Также РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает о возгорании бензовоза на аэродроме в Рязани. По данным агентства, там произошел взрыв, погибли 3 человека, еще 6 пострадали.

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