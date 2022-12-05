05.12.2022, 09:50
Неизвестный дрон повредил два стратегических бомбардировщика Ту-95 на авиабазе в России(2)
ФОТО: Scanpix
Два стратегических бомбардировщика Ту-95 повреждены в результате атаки дрона на авиабазе в Энгельсе Саратовской области, сообщает телеграм-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники. Утверждается, что ранены и госпитализированы двое военнослужащих ВС РФ, пишет „Спектр“.
По данным источников, атака произошла утром 5 декабря. Неустановленный беспилотник упал на взлетную полосу на авиабазе „Энгельс-1“.
Ранее украинские СМИ сообщали о вылетах в Украину самолетов Ту-95 именно с аэродрома в Энгельсе.
Также РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает о возгорании бензовоза на аэродроме в Рязани. По данным агентства, там произошел взрыв, погибли 3 человека, еще 6 пострадали.