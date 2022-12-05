ЧМ-2022: Бразилия разгромила Южную Корею и сыграет в 1/4 финала с Хорватией

Японские футболисты начали очень дерзко, на второй минуте матча после подачи штрафного, Томиясу был близок к голу, но не смог подставить ногу. Спустя 5 минут уже хорваты создали свой момент. Перишич пробил по воротам с острого угла, вратарь мяч отразил, но прямо перед Крамаричем, которому не позволили заковырять мяч в ворота. Очень активно действовали фланги у японской сборной, а к концу первого тайма давление японских футболистов принесло свои плоды. На 43-й минуте японцы разыграли угловой. Доан сделал красивую подачу на линию вратарской, и мяч отскочил к Маэда, который со всей силы пробил по воротам и вывел свою сборную вперед.

В самом начале второго тайма футболист южной кореи был близок к тому, что бы один мяч отыграть. Сон вышел один на один с вратарем, но бразильцев спас вратарь. Во втором тайме бразильцы уже играли более спокойно и могли за это поплатиться. На 67-й минуте Хван Хи Чхан сильно пробил по воротам, но Алиссон мяч отбил. Мяч отскочил к Сон Хын Мину, который попытался сыграть на добивании, но Маркиньос пришел на помощь Алиссону и выручил команду. На 76-й минуте Южная Корея все таки распечатала ворота Алисона. После подачи со штрафного мяч отскочил к Пэк Сын Хо, который красивым ударом пробил из-за пределов штрафной и один мяч отыграл. На большее Южной Кореи не хватило, бразильцы одержали уверенную победу и вышли в 1/4 финала, где сыграют против Хорватии.

Сборная Бразилии как подобает фавориту турнира, начала игру очень активно и забила быстрый гол уже на 7-й минуте матча. Рафинья совершил сольный проход, прострелил вдоль штрафной, мяч подхватил Винисиус, взял паузу и красиво пробил в дальний угол. Южная Корея создала несколько моментов, но бразильцев выручил вратарь. Спустя 5 минут Бразилия заработала пенальти, который уверенно реализовал Неймар и удвоил преимущество бразильцев. Бразилия полностью контролировала ход встречи и на 29-й минуте забила третий мяч. Ришарлисон жонглируя головой, организовал красивую атаку, после чего Каземиро красивым диагональным пасом вывел нападающего один на один с вратарем и тот довел счет до разгромного. Бразилия поймала кураж и спустя семь минут забила четвертый мяч. Винисиус получил пас в штрафной и отдал красивую передачу на Пакета, который пробил с лета в одно касание. Сборная Бразилии уничтожила интригу в матче за один тайм.

В понедельник определились еще два четвертьфиналиста чемпионата мира-2022 в Катаре, в котором между собой сыграют сборные Хорватии и Бразилии.

Второй тайм японцы начали так же нагло и провели несколько хороших атак. На 55-й минуте хорваты забрали мяч под свой контроль, и наконец-то счет сравняли. Ловрен сделал диагональную подачу в штрафную, на которую откликнулся Перишич и красивым ударом головой отправил мяч в нижний угол ворот. На 63-й минуте Модрич решил напомнить о себе ударом сходу, но вратарь японской сборной Гонда отбил мяч из-под перекладины. Хорваты и японцы не смогли выявить победителя. Заключительный отрезок второго тайма получился относительно скучным. Было заметно, что команды перешли к более осторожной игре. В основное время выявить победителя не удалось. Команды по разу пробили в створ и, не создали голевых моментов и матч перешёл в дополнительное время.

В дополнительное время ни одна из сборных не была близка к тому, чтобы одержать победу. Победитель матча определился в серии пенальти, где сильнее оказалась сборная Хорватии, победившая со счетом 3:1.

До матча:

На стадионе „Аль Джануб“ встретятся сборные Японии и Хорватии. Начало матча в 17:00.

Сборная Японии сотворила одну из главных сенсаций нынешнего ЧМ в Катаре, обыграв в своей группе Германию (2:1) и Испанию (2:1) и выйдя в плей-офф с первого места. Для Японии это уже второй выход в плей-офф подряд. На прошлом ЧМ в России в 1/8 финала они проиграли Бельгии. Одним из главных героев такой сенсации стал нападающий Рицу Доан, который дважды выходил на замену в матчах с Испанией и Германией и забил два мяча.

Вице-чемпионы мира 2018 года сборная Хорватии вышла в плей-офф со второго места. Хорваты сыграли вничью 0:0 с Марокко и с Бельгией, а забить смогли только Канаде, обыграв их со счетом 4:1. У Хорватии одна из самых возрастных и опытных сборных на нынешнем чемпионате мира (27,4 года), где сразу восьми игрокам за 30. Это может стать проблемой в игре против японских футболистов, которые находятся в отличной физической форме.

На стадионе „974“ между собой сыграют сборные Бразилии и Южной Кореи. Начало матча в 21:00.

Главный фаворит турнира - сборная Бразилии уверенно вышла в плей-офф, обыграв всухую Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0). В последнем туре, который уже ничего не решал, полурезервный состав Бразилии проиграл Камеруну (0:1). В предстоящей встрече в строй вернется Неймар. Впрочем, Бразилия располагает таким звёздным набором игроков, что может поберечь Неймара и для более важных игр. Невыход Бразилии в четвертьфинал станет сенсацией.

Сборная Южной Кореи вышла в плей-офф не без доли везения. Перед последним туром у них в активе было одно очко, и шансов на плей-офф было мало. В последнем туре корейцы обыграли Португалию (2:1), а Уругвай забил Гане на один мяч меньше, чем было необходимо для выхода в плей-офф. Южная Корея впервые с 2010 года вышла в 1/8 финала. Со звездными бразильцами на столь ранней стадии играть никто не хочет, но сборная Южной Кореи в случаи победы может войти в историю.

В последний раз Бразилия и Южная Корея играли друг против друга в июне 2022 года, тогда бразильцы одержали уверенную победу со счетом 5:1.

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