За рубежом
04.12.2022, 15:03

ВИДЕО | На острове Ява началось извержение самого высокого вулкана Индонезии — Семеру

 

Вулкан Семеру на острове Ява в Индонезии активизировался ранним утром 4 декабря, выбросив столб пепла, сообщило индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB), пишет „Медуза“. Уровень предупреждения об опасности вулкана Семеру повысили до максимального.

В результате извержения шлейф вулканического пепла растянулся на 15 километров, пишет Reuters, ссылаясь на заявление Метеорологического агентства Японии.

Местных жителей призвали не заниматься никакой деятельностью в пределах 13 километров от центра извержения Семеру. Началась эвакуация населения вблизи вулкана.

Очевидец сообщил Reuters, что утром большинство подъездных дорог к вулкану закрыли. „Сейчас идет дождь из вулканического пепла, и он закрыл вид на гору“, — рассказал агентству местный волонтер.

Год назад, 4 декабря 2021 года, во время извержения Семеру погибли больше 50 человек.

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