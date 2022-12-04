ВИДЕО | На острове Ява началось извержение самого высокого вулкана Индонезии — Семеру

В результате извержения шлейф вулканического пепла растянулся на 15 километров, пишет Reuters, ссылаясь на заявление Метеорологического агентства Японии.

Местных жителей призвали не заниматься никакой деятельностью в пределах 13 километров от центра извержения Семеру. Началась эвакуация населения вблизи вулкана.

Очевидец сообщил Reuters, что утром большинство подъездных дорог к вулкану закрыли. „Сейчас идет дождь из вулканического пепла, и он закрыл вид на гору“, — рассказал агентству местный волонтер.

Год назад, 4 декабря 2021 года, во время извержения Семеру погибли больше 50 человек.