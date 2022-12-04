Праздник не приходит? В России выпустили партию поддельной „Кока-колы“

Во всех случаях на этикетке указаны адреса производства — это заводы в Московской и Ростовской областях, которые принадлежат Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC), где и производились напитки Coca-Cola.

В пресс-службе Coca-Cola HBC сообщили, что компания „прекратила производство и продажу всех брендов The Coca-Cola Company в России и не планирует производить данные продукты или бренды в любом формате“.

Источник РБК на рынке безалкогольных напитков допустил, что газировка, которая имитирует „Кока-колу“, с высокой долей вероятности была „произведена с несанкционированным использованием этикетки“.