Лукашенко „продавили“, и он согласился наступать на Украину? Арестович прокомментировал приезд Шойгу в Минск

Фейгин спросил Арестовича, почему Лукашенко сам не поехал в Москву и принял министра обороны России у себя. Может ли этот визит означать, что его „продавили“ вступить в войну и направить белорусов в Украину с севера?

Арестович сказал, что не видит для украинцев поводов беспокоиться, и назвал причины визита банальными, связанными с началом с 1 декабря учебного периода в Вооруженных силах Беларуси.

— Белорусская армия радостно поскакала на все белорусские полигоны и заняла все учебные площади, [на] которые Российская Федерация радостно рассчитывала под обучение текущей волны мобиков и следующей волны мобиков (мобилизованных. — Прим. ред.), или планирует занять. Кроме того, в российской армии категорически не хватает боеприпасов, формы, военного снаряжения и так далее. Вот приехал Шойгу договариваться, первое — за порядок использования учебно-материально и инфраструктурной базы, второе — за передачу вооружений и военной техники, — отметил советник.

Он добавил, что „Лукашенко капризничает и требует высоких визитов“, но передача техники — компетенция все же Минобороны, поэтому решать вопросы и приехал именно Шойгу. А сам политик не поехал в Россию, потому что „ему там нечего делать, на него там будут оказывать давление“.

Еще Фейгин попросил Арестовича прокомментировать, как поменяла ситуацию смерть Макея. По его мнению, причины смерти главы МИД Владимира Макея „остаются вопросом“ и Лукашенко „до выяснения обстоятельств будет демонстрировать свое неудовольствие и нежелание ехать в Москву“.

Арестович также напомнил, что Украина не видит признаков формирования ударной группировки в Беларуси. Этот процесс занимает много времени, поэтому, по его словам, если такие признаки появятся либо группировка будет в стадии готовности, украинские военные об этом „честно предупредят“.