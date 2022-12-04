Противоречивые прогнозы о войне в Украине: разведка США говорит о снижении темпов боевых действий, а ISW прогнозирует контрнаступление

Американское разведывательное сообщество ожидает, что в ближайшие месяцы продолжится снижение темпов боевых действий в Украине, однако не считает это признаком снижения воли к сопротивлению со стороны украинских сил, заявила в субботу директор Национальной разведки США Аврил Хейнс. Она сделала это заявление на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии.

„Мы уже наблюдаем своего рода снижение темпов конфликта, - цитирует ее Рейтер. - И мы ожидаем, что это, вероятно, будет тем, что мы увидим в ближайшие месяцы“.

Глава разведки также сказала, что и украинские, и российские военные попытаются переоснастить и пополнить запасы для подготовки к контрнаступлению после зимы. „На самом деле, у нас есть достаточный скептицизм относительно того, будут ли русские на самом деле готовы это сделать, - оговорилась Хейнс. - Я думаю, что [прогнозы на счет] украинцев в этот период времени более оптимистичны“.

По ее мнению, политические цели президента России не изменились, но аналитики американской разведки считают, что он, возможно, захочет сократить свои краткосрочные военные цели на временной основе „с мыслью, что он сможет вернуться к этому вопросу в более позднее время“.

Глава разведки считает, что Россия довольно быстро израсходовала свои военные запасы, что „довольно необычно“: „Они не способны самостоятельно производить то, что они тратят на данном этапе“.

На том же форуме Хейнс заявила, что разведка США не видит со стороны Китая ничего, что указывало бы на его помощь действиям России в Украине, а министр обороны США Ллойд Остин обвинил Россию в намеренной жестокости, имея в виду удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

ISW: темпы контрнаступательных действий Украины возрастут в начале зимы