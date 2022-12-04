04.12.2022, 09:42
Ушел из жизни легендарный советский баскетболист(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
После продолжительной болезни скончался известный советский баскетболист Алжан Жармухамедов. Ему было 78 лет.
Алжан Жармухамедов родился в Узбекистане, был членом советской баскетбольной команды, которая взяла золото на Олимпийских играх 1972 года и бронзу на Олимпиаде-1976. Первый Олимпийский чемпион казахского происхождения.
В составе сборной СССР Жармухамедов завоевал три золота на чемпионатах Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронзу (1970) чемпионатов мира. В составе клуба он получил десять титулов чемпиона СССР.