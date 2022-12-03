Мировые СМИ о новых провокациях этнического албанца: Джака обругал матерей сербских футболистов

Daily Mail: „Джака провоцировал сербскую скамейку“

„Джака провоцировал сербскую скамейку — уверены в британском Daily Mail. — Вместе с Шакири они уже делали подобное на прошлом чемпионате мира“. Сам Джака заявил, что провокации с его стороны не было, а Шакири после забитого мяча не стал повторять свой жест орла, вместо этого просто приложив палец к губам и указав на свою фамилию на спине. А вот Гранит после конфликта с сербской скамейкой успел еще и вступить в потасовку на поле.

El Mundo: „Для Швейцарии это было нечто большее, чем просто матч“

Испанское издание El Mundo считает, что противостояние с Сербией стало для Швейцарии принципиальным. „Для Швейцарии это было нечто большее, чем просто матч. Косовские албанцы Шакири и Джака уничтожили Сербию, как и четыре года назад в России“, — считает автор Франсиско Кабесас.

По мнению испанского журналиста, сербы поддались на провокацию Джаки и тем самым потратили энергию, которую необходимо было использовать на поле.

Kurir: „Джака обругал матерей сербских футболистов“

Сербский сайт Kurir уверяет, что Джака, помимо провокационного жеста и потасовки с игроками сборной Сербии, обругал их матерей. Гранит продолжил свое „представление“ и после матча.

По окончании игры Джака надел на себя футболку Ардона Яшари, который остался в запасе. Однако сербы увидели в этом символизм: по их мнению, это была отсылка к Адему Яшари — албанскому националисту, одному из основателей Армии освобождения Косово.

„Джака надел футболку задом наперед, так, чтобы было видно фамилию, и пошел красоваться перед камерами. Да, Швейцария была сегодня лучше Сербии, но такие провокации — уже перебор. Политике не место в футболе“, — считает Kurir.

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