ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (283-й день) | Британская разведка: Россия пытается окружить Бахмут

В ночь на 3 декабря российские военные обстреляли подконтрольную Украине территорию Запорожской области. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Старух.

По его словам, два ракетных удара пришлись на один из населенных пунктов. Название Старух не уточнил.

„В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий. По предварительной информации, все люди целы“, — написал он в телеграм-канале.

Госдеп США присвоил российской ЧВК Вагнера статус организации, вызывающей „особую озабоченность“. Аналогичный статус получили такие организации, как „Талибан“, „ИГИЛ — Большая Сахара“, „ИГИЛ — Западная Африка“ и „Боко Харам“.

Присвоение данного статуса предусматривает закон США о международной религиозной свободе. Его получают организации, а также целые страны, которые, по данным властей США, допускают нарушения свободы вероисповедания.

ЧВК Вагнера вошла в число организаций, вызывающих „особую озабоченность“, из-за своей деятельности в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Эстония закупит у США системы залпового огня HIMARS на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство ERR со ссылкой на пресс-релиз Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии.

Как заявили в центре, руководство RKIK подписало договор о закупке с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA). Отмечается, что это крупнейшая оборонная закупка в истории Эстонии.

Помимо HIMARS Эстония закупит средства связи и боеприпасы, в том числе ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров. Кроме того, страна заключила соглашение на обучение и логистику, связанные с поставками этих вооружений.

ВСУ „потихоньку продавливают“ российскую оборону в направлении Сватово-Кременная, заявил глава Луганской областной администрации