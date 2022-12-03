ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (283-й день) | Британская разведка: Россия пытается окружить Бахмут
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В ночь на 3 декабря российские военные обстреляли подконтрольную Украине территорию Запорожской области. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Старух.
По его словам, два ракетных удара пришлись на один из населенных пунктов. Название Старух не уточнил.
„В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий. По предварительной информации, все люди целы“, — написал он в телеграм-канале.
Госдеп США присвоил российской ЧВК Вагнера статус организации, вызывающей „особую озабоченность“. Аналогичный статус получили такие организации, как „Талибан“, „ИГИЛ — Большая Сахара“, „ИГИЛ — Западная Африка“ и „Боко Харам“.
Присвоение данного статуса предусматривает закон США о международной религиозной свободе. Его получают организации, а также целые страны, которые, по данным властей США, допускают нарушения свободы вероисповедания.
ЧВК Вагнера вошла в число организаций, вызывающих „особую озабоченность“, из-за своей деятельности в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Эстония закупит у США системы залпового огня HIMARS на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство ERR со ссылкой на пресс-релиз Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии.
Как заявили в центре, руководство RKIK подписало договор о закупке с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA). Отмечается, что это крупнейшая оборонная закупка в истории Эстонии.
Помимо HIMARS Эстония закупит средства связи и боеприпасы, в том числе ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров. Кроме того, страна заключила соглашение на обучение и логистику, связанные с поставками этих вооружений.
ВСУ „потихоньку продавливают“ российскую оборону в направлении Сватово-Кременная, заявил глава Луганской областной администрации
„Бои идут за каждые сто метров, нельзя сказать, что там есть какие-то большие прорывы, что захватили сразу несколько населенных пунктов… нет, дается все очень тяжело. Потому что время все-таки у россиян было, подготовились они достаточно серьезно, и все больше и больше привозят и стройматериалов, и техники. И свежемобилизированных там просто тысячи солдат. Но тем не менее, как я уже говорил, Вооруженные силы Украины потихоньку двигаются вперед“, — отметил Сергей Гайдай.
Российские войска обстреляли Краматорск, сообщил глава города Александр Гончаренко. По его словам, четыре ракеты упали на территории промышленной зоны Краматорска.
По предварительной информации, пострадавших нет. Масштаб разрушений уточняется.
Украинские власти: российские военные обстреляли онкодиспансер в Херсонской области
За минувшие сутки Херсонская область подвергалась обстрелу со стороны российских военных 28 раз, сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Ярослав Янушевич.
По данным Янушевича, российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона, есть разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры. В частности, по его словам, российские военные обстреляли онкологический диспансер.
В результате обстрелов с российской стороны за минувшие сутки ранения получил один человек, добавил Янушевич.
Минобороны Британии в своей традиционной утренней сводке анализирует стремление России любой ценой взять Бахмут, вкладывая в эту задачу непропорционально много сил и средств.
Значительная часть российских наземных сил и огневой мощи по-прежнему сосредоточена вдоль 15-километровой линии фронта у города Бахмут в Донецкой области и направлена на взятие города.
Судя по всему, Россия планирует окружить город, постепенно наступая к северу и к югу от него. За последние дни она добилась небольших успехов на южном направлении и сейчас стремится закрепиться на ограниченных плацдармах к западу от заболоченной местности вокруг небольшой реки Бахмутка.
Наступление на Бахмут стало приоритетной задачей российского командования в начале августа. Захват города не будет иметь большой оперативной ценности, но потенциально позволит России угрожать более крупным городам в этом районе - Краматорску и Славянску.
Бахмутское наступление обходится России непропорционально дорого в сравнении с возможной выгодой. Судя по всему, захват города имеет прежде всего символическое политическое значение для российских властей.