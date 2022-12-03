Секс-скандал в сборной Сербии на ЧМ: нападающего винят в том, что он спит с женой своего вратаря

Речь о Душане Влаховиче — нападающем „Юве“, пересекавшимся с Александром Кокориным еще в „Фиорентине“. Влахович ехал на ЧМ как один из лидеров сербской команды, но внезапно оказался запасным: с Бразилией вышел лишь на замену, а с Камеруном вовсе пропустил весь матч.

Что же произошло? Судя по слухам, которые всколыхнули сербские СМИ, Влахович отвалился от старта из-за романа с женой партнера по команде Предрага Райковича.

Перед игрой против Швейцарии Влахович прокомментировал слухи — назвал их ложью и заявил о готовности идти в суд.

„Я сожалею, что вынужден начать пресс-конференцию на чемпионате мира таким образом, то я должен сделать заявление, потому что мое имя впутали в абсурдную историю. Видимо кому-то скучно или нечем заняться, но такие слухи работают против интересов национальной команды в такой важный момент. Мы едины, как никогда и атмосфера в команде великолепная. Эти истории — смешны, я просто хочу защитить свое честное имя, при необходимости я обращусь в суд. Уже не в первый раз со мной происходит подобное, я надеялся, что люди поддержат команду перед важным матчем, а вместо этого мы разбираемся с этой ситуацией“, — заявил Влахович.

Сразу после этого заявления Влахович попал в стартовый состав — на игру против Швейцарии. Забив в середине первого тайма, Душан ответил на многочисленные слухи специфическим жестом.

Главный вопрос: что он хотел этим сказать? Больше похоже на то, что Душан решил подтвердить инсайды прессы о своей личной жизни. Или это был всего лишь жест в адрес соперника?

Увы, по итогам вояжа Сербии в Катаре останется вспоминать, по большому счету, лишь эту историю. Они никого не обыграли (с Камеруном их хватило только на ничью) и в очередной раз ничего не смогли показать на большом турнире, имея роскошный подбор футболистов.

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