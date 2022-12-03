Губернатор Псковской области ждет русских из Эстонии домой(7)
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников признал, что псковская земля нуждается в соотечественниках из Латвии и Эстонии и ждет всех.
Корреспондент медиагруппы „Россия сегодня“ Алексей Стефанов взял интервью у губернатора Псковской области.
Михаил Юрьевич Ведерников оказался открытым человеком и легко согласился рассказать о том, ждет ли псковщина соотечественников из соседних стран - Латвии и Эстонии, готова ли помогать и если да, то почему и как.
- Очень много соотечественников хотят переехать из Эстонии и Латвии во Псков. Как помогает Псковская область этим людям? Я виделся вчера с людьми, которые сюда уже переехали – они счастливы. Но для многих людей переезд - это проблема.
- Мы готовы предоставить все условия, готовы оперативно оформить гражданство, если наши соотечественники потеряли этот статус. Мы в ручном режиме готовы сопровождать их с момента нахождения жилья, трудоустройства, выбора того или иного района, в котором люди хотят проживать.
Я на форуме уже говорил, что, к сожалению Псковская область ежегодно теряет порядка одного процента жителей – такова естественная убыль. Поэтому для нас (переселение – ред.) это тоже возможность. Мы будем и в федеральных программах во всех участвовать, и в случае необходимости будем корректировать существующие и принимать новые программы для того, чтобы приезжающие люди могли комфортно размещаться, могли реализовать себя в профессиональном плане и приносить пользу экономике региона.
- Мне рассказывали переселенцы, что каждому и них пришлось потратить в среднем 100-150 тысяч рублей только на то, чтобы переехать. Какие-то деньги возвращаются, но их нужно иметь изначально. Есть ли какой-то шанс или какая-то возможность, особенно, если это будет уже не просто переселение, а эвакуация, помогать еще и финансово?
- Я не думаю, что будет какая-то эвакуация – не верю просто.
Люди пока переезжают в основном индивидуально. Поэтому если мы об этом не знаем, помочь с переездом им не можем. Если же люди обратятся в консульство – такие случаи есть, тогда мы помогаем с переездом. Если едет сразу несколько семей, мы просто отправляем на границу автобус, их привозят. И я рекомендую именно таким путем идти, потому что мы адресно сопровождаем каждую семью и каждого гражданина, который сюда приехал. Это и управление протокола международных связей, и социальная защита.
Почему рекомендую именно такой подход? Потому что можно рассчитывать на достаточно оперативное решение всех сложностей и вопросов, которые, как правило, возникают при переезде из одной страны в другую.
- Если поэтапно, буквально по цифрам разложить план действий: один, два, три – что нужно делать?
- Нужно обратиться в консульство, а мы с коллегами на связи. Они связываются с нами, говорят, сколько человек и когда хотят переехать. Мы предварительно можем уже подобрать и условия размещения, и сформировать какие-то предложения по работе, помочь с документами. Как правило, люди чувствуют заботу с момента пересечения границы.
- То есть имеется возможность обеспечить переселенцев на какое-то время и жильем?
- Здесь все от ситуации зависит. Обычно они (переселенцы – ред.) какое-то время готовы снимать жилье сами. В отдельных случаях можем предлагать социальный найм. Это все можно устроить.
- А люди каких профессий нужны псковщине?
- Наибольший дефицит - это врачи и педагоги. Но в принципе достаточно много узких специальностей, связанных с работой на предприятиях в особой экономической зоне. Там достаточно хорошие заработные платы, иногда в несколько раз выше, чем в среднем по региону. Великолукский электротехнический кластер - там достаточно много специальностей, с которыми можно сюда переехать.
Но не проблема, если человек не найдет работу по специальности. Наша служба занятости может предложить другие вакансии и оплатить переобучение на ту специфику, которую человек для себя выберет.
- То есть, можно сказать, что Псковская область ждет соотечественников из соседних стран?
Да, конечно! Мы с ждем и с удовольствием примем, и все необходимое сделаем для того, чтобы люди чувствовали себя здесь комфортно и понимали, что вернулись домой.