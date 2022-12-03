Губернатор Псковской области ждет русских из Эстонии домой

Корреспондент медиагруппы „Россия сегодня“ Алексей Стефанов взял интервью у губернатора Псковской области.

Михаил Юрьевич Ведерников оказался открытым человеком и легко согласился рассказать о том, ждет ли псковщина соотечественников из соседних стран - Латвии и Эстонии, готова ли помогать и если да, то почему и как.

- Очень много соотечественников хотят переехать из Эстонии и Латвии во Псков. Как помогает Псковская область этим людям? Я виделся вчера с людьми, которые сюда уже переехали – они счастливы. Но для многих людей переезд - это проблема.

- Мы готовы предоставить все условия, готовы оперативно оформить гражданство, если наши соотечественники потеряли этот статус. Мы в ручном режиме готовы сопровождать их с момента нахождения жилья, трудоустройства, выбора того или иного района, в котором люди хотят проживать.

Я на форуме уже говорил, что, к сожалению Псковская область ежегодно теряет порядка одного процента жителей – такова естественная убыль. Поэтому для нас (переселение – ред.) это тоже возможность. Мы будем и в федеральных программах во всех участвовать, и в случае необходимости будем корректировать существующие и принимать новые программы для того, чтобы приезжающие люди могли комфортно размещаться, могли реализовать себя в профессиональном плане и приносить пользу экономике региона.

- Мне рассказывали переселенцы, что каждому и них пришлось потратить в среднем 100-150 тысяч рублей только на то, чтобы переехать. Какие-то деньги возвращаются, но их нужно иметь изначально. Есть ли какой-то шанс или какая-то возможность, особенно, если это будет уже не просто переселение, а эвакуация, помогать еще и финансово?

- Я не думаю, что будет какая-то эвакуация – не верю просто.