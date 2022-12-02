ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (282-й день) | Премьер Финляндии: Европа недостаточно сильна без США
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За минувшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выемка, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. По данным украинского командования, войска РФ нанесли пять ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей, а также осуществили 30 авиационных ударов по позициям ВСУ и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Украинская авиация в течение минувших суток нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, говорится в сводке. Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные сбили один вражеский беспилотник типа „Орлан-10“. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили четыре пункта управления, район сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, а также пять других важных объектов оккупантов.
В результате российских обстрелов 1 декабря погибли три мирных жителя в Херсонской области, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram. Еще 16 граждан получили ранения в Херсонской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
По состоянию на 2 декабря журналистам издания „Медиазона“ и медиакорпорации BBC удалось подтвердить по открытым данным смерть 9 504 российских военных в Украине. За последние две недели исследователи установили имен 503 погибших, каждый пятый из них - 104 человека - это мобилизованные. Всего с начала мобилизации подтверждена гибель 363 призванных мужчин. Реальное число погибших может быть выше в несколько раз, подчеркивают журналисты. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен.
Около 13 тысяч украинских военнослужащих погибли с начала российской агрессии 24 февраля. Об этом в эфире „24-го канала“ сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Комментируя слова председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) о том, что украинская сторона потеряла 100 тысяч военных, Подоляк заявил, что глава ЕК ошиблась. При этом он сослался на данные Генштаба ВСУ, отметив, что среди гражданского населения Украины жертв, наоборот, значительно больше, чем было названо в заявлении фон дер Ляйен (более 20 тысяч человек). Россия воюет с гражданским населением, подчеркнул Подоляк.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что побывал „на линии обороны“, где „пообщался со строителями и военнослужащими“ и „встретил бойцов, мобилизованных из Москвы“. Куда именно и когда ездил Собянин, из опубликованного сообщения не ясно. В эфире телеканала „Россия 24“ сообщили, что мэр посетил „ЛНР“. Это первый раз, когда Собянин сообщает о поездке к зоне боевых действий.
В Харьковской области не осталось энергетических мощностей, об этом, как пишет BBC Russian со ссылкой на издание „Страна.Ua“, сегодня заявил замглавы „Харьковоблэнерго“ Александр Кишинский. По его словам, российские войска целенаправленно били по инфраструктуре, которая производит электроэнергию. Это привело к тому, что мощностей для ее генерирования в самой области на данный момент нет. Всю энергию Харьковская область получает из соседних регионов. В Харькове и других населенных пунктах области продолжаются аварийные отключения электроэнергии.
В Конгресс США внесли законопроект о признании „ЧВК Вагнера“ террористической организацией. Законопроект в Конгресс внесли сенаторы от обеих американских политических партий.
Германия отправляет последние 7 новых зенитных установок „Гепард“ Украине и пробует найти способ отправить к ним снаряды.
Путин и Шольц обсудили войну в Украине по телефону. Шольц осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре и подчеркнул, что Германия продолжит обеспечивать обороноспособность Украины. Путин сказал, что сядет за стол переговоров, когда Вашингтон признает аннексию украинских территорий.
Телеканал „Дождь“ (внесен в реестр „иноагентов“) уволил телеведущего Алексея Коростелева. Журналист в прямом эфире призвал зрителей писать о нарушениях при мобилизации и сказал, что телеканал сможет помочь российским военнослужащим с оснащением на фронте. Главред „Дождя“ опроверг его заявление.
Испания передала Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. „Принимал в Одессе министра обороны Испании Маргариту Роблес. Мы почтили память героев, павших в боях за Украину и посетили наших воинов в госпитале. Испания поддерживает Украину: гуманитарная помощь и помощь в сфере безопасности будет продолжаться. В Испании будут тренировать больше наших бойцов. Испания уже предоставила наши первые Hawk“, - написал он.
Украинские посольства и консульства в нескольких европейских странах получили по почте „окровавленные пакеты“, рассказал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. „После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания“, - сообщил он.
Кроме того, вход в резиденцию украинского посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании, а посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал происходящее „хорошо спланированной кампанией террора и запугивания посольств и консульств Украины“. „Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и в дальнейшем будем эффективно работать на победу Украины“, - сказал министр
Мэр Мелитополя Иван Федоров опроверг сообщения об отступлении российской армии с Запорожского направления. „Чтобы они отходили из какого-то населенного пункта, с Запорожского направления - сегодня об этом говорить рано“, - сказал он. По словам Федорова, количество российских военных на территории города и района напротив увеличивается. „Несколько часов назад город был полностью заблокирован россиянами. В некоторых районах города проводят фильтрацию: на центральных улицах они разместили несколько блокпостов и обыскивают машины. Также город заблокирован сейчас на въезд и на выезд. Утром туда не пускали даже маршрутные такси“, - рассказа Федоров.
Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в оккупированной части Запорожской области российские войска выводят своих военных из поселка Михайловка, города Пологи и села Инженерное.
По оценкам британской разведки, российские военные столкнулись с логистическими проблемами после отступления с правого берега Днепра в ноябре. Отход войск РФ предоставил ВСУ возможность нанести удары по российским логистическим узлам и линиям связи, говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании в Twitter. „Эта угроза, скорее всего, заставила российских логистов переместить узлы снабжения, включая железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток“, - отмечает разведка. Российским логистическим подразделениям необходимо будет проводить дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт. В то же время автомобильные перевозки для снабжения российских передовых оборонительных позиций будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии. „Нехватка боеприпасов в России (усугубляемая этими проблемами с логистикой), вероятно, является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций“, - говорится в сводке.
Служба безопасности Украины проводит „контрразведывательные мероприятия“ в монастырях и храмах Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенных в Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях. Как сообщила пресс-служба СБУ, правоохранители осматривают территорию и помещения объектов „для выявления лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению“. Помимо СБУ, в проверках участвуют также Национальная полиция и Национальная гвардия Украины. „Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин в качестве ячейки „русского мира“ и защиты населения от провокаций и террористических актов“, - говорится в сообщении в Telegram.
Правитель Беларуси Александр Лукашенко не хочет вступать в войну в Украине и создает информационный фон, чтобы противостоять давлению России, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они делают такой вывод на основе публичных заявлений самого Лукашенко, накануне сообщившего о попытках Украины втянуть в войну страны НАТО, а также комментариев министра обороны Беларуси Виктора Хренина и представителя военной разведки Украины Вадима Скибицкого, по словам, которых Беларусь сейчас не готовится к войне. В заявлениях белорусской стороны ISW видит две цели. Первая заключается в создании напряженности на белорусско-украинской границе, которая вынудила бы украинское командование держать поблизости группировку войск. Во-вторых, это попытка убедить общество в том, что белорусские военные должны оставаться на территории страны для защиты от предполагаемой агрессии НАТО и предотвращения провокаций вдоль границ. Вступление Беларуси в войну России против Украины ISW по-прежнему называет крайне маловероятным.
Премьер Финляндии: Европа недостаточно сильна без США
Российское вторжение в Украину выявило слабости европейских стран и их стратегические просчеты в отношениях с РФ, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. „Я буду очень честна, предельно честна с вами. Европа сейчас недостаточно сильна. Без Соединенных Штатов у нас были бы проблемы“, - сказала Марин, выступая в сиднейском аналитическом центре Институт Лоуи во время визита в Австралию. По словам премьер-министра, которую цитирует агентство AFP, необходимо обеспечить Украину „всем, что потребуется“ для победы в войне, при этом наращивая собственный оборонный потенциал Европы. „Мы должны убедиться, что мы также наращиваем возможности, касающиеся европейской обороны, европейскую оборонную промышленность, и удостовериться, что мы можем справиться с различными ситуациями“, - подчеркнула Марин.
Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра официально зарегистрирована в качестве монастыря в структуре Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил в соцсети Facebook заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря. По его словам, 1 декабря был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, а 2 декабря ведомости о юридическом лице, которое входит в структуру ПЦУ, были внесены в Единый государственный реестр. Возглавлять монастырь будет предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Польша согласилась с предложением Евросоюза установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщает агентство Reuters со ссылкой на постпреда Польши при ЕС Анджея Садося. По его словам, этот механизм позволит удерживать цены как минимум на 5 процентов ниже рыночных котировок. Теперь ЕС может запустить письменную процедуру утверждения соглашения и планирует официально объявить об этом 4 декабря, пишет Reuters.