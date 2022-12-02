ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (282-й день) | Премьер Финляндии: Европа недостаточно сильна без США

Телеканал „Дождь“ (внесен в реестр „иноагентов“) уволил телеведущего Алексея Коростелева. Журналист в прямом эфире призвал зрителей писать о нарушениях при мобилизации и сказал, что телеканал сможет помочь российским военнослужащим с оснащением на фронте. Главред „Дождя“ опроверг его заявление.

Испания передала Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. „Принимал в Одессе министра обороны Испании Маргариту Роблес. Мы почтили память героев, павших в боях за Украину и посетили наших воинов в госпитале. Испания поддерживает Украину: гуманитарная помощь и помощь в сфере безопасности будет продолжаться. В Испании будут тренировать больше наших бойцов. Испания уже предоставила наши первые Hawk“, - написал он.

Украинские посольства и консульства в нескольких европейских странах получили по почте „окровавленные пакеты“, рассказал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. „После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания“, - сообщил он. Кроме того, вход в резиденцию украинского посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании, а посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал происходящее „хорошо спланированной кампанией террора и запугивания посольств и консульств Украины“. „Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и в дальнейшем будем эффективно работать на победу Украины“, - сказал министр

Мэр Мелитополя Иван Федоров опроверг сообщения об отступлении российской армии с Запорожского направления. „Чтобы они отходили из какого-то населенного пункта, с Запорожского направления - сегодня об этом говорить рано“, - сказал он. По словам Федорова, количество российских военных на территории города и района напротив увеличивается. „Несколько часов назад город был полностью заблокирован россиянами. В некоторых районах города проводят фильтрацию: на центральных улицах они разместили несколько блокпостов и обыскивают машины. Также город заблокирован сейчас на въезд и на выезд. Утром туда не пускали даже маршрутные такси“, - рассказа Федоров. Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в оккупированной части Запорожской области российские войска выводят своих военных из поселка Михайловка, города Пологи и села Инженерное.

По оценкам британской разведки, российские военные столкнулись с логистическими проблемами после отступления с правого берега Днепра в ноябре. Отход войск РФ предоставил ВСУ возможность нанести удары по российским логистическим узлам и линиям связи, говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании в Twitter. „Эта угроза, скорее всего, заставила российских логистов переместить узлы снабжения, включая железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток“, - отмечает разведка. Российским логистическим подразделениям необходимо будет проводить дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт. В то же время автомобильные перевозки для снабжения российских передовых оборонительных позиций будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии. „Нехватка боеприпасов в России (усугубляемая этими проблемами с логистикой), вероятно, является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций“, - говорится в сводке.

Служба безопасности Украины проводит „контрразведывательные мероприятия“ в монастырях и храмах Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенных в Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях. Как сообщила пресс-служба СБУ, правоохранители осматривают территорию и помещения объектов „для выявления лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению“. Помимо СБУ, в проверках участвуют также Национальная полиция и Национальная гвардия Украины. „Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин в качестве ячейки „русского мира“ и защиты населения от провокаций и террористических актов“, - говорится в сообщении в Telegram.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко не хочет вступать в войну в Украине и создает информационный фон, чтобы противостоять давлению России, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они делают такой вывод на основе публичных заявлений самого Лукашенко, накануне сообщившего о попытках Украины втянуть в войну страны НАТО, а также комментариев министра обороны Беларуси Виктора Хренина и представителя военной разведки Украины Вадима Скибицкого, по словам, которых Беларусь сейчас не готовится к войне. В заявлениях белорусской стороны ISW видит две цели. Первая заключается в создании напряженности на белорусско-украинской границе, которая вынудила бы украинское командование держать поблизости группировку войск. Во-вторых, это попытка убедить общество в том, что белорусские военные должны оставаться на территории страны для защиты от предполагаемой агрессии НАТО и предотвращения провокаций вдоль границ. Вступление Беларуси в войну России против Украины ISW по-прежнему называет крайне маловероятным.

Премьер Финляндии: Европа недостаточно сильна без США Российское вторжение в Украину выявило слабости европейских стран и их стратегические просчеты в отношениях с РФ, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. „Я буду очень честна, предельно честна с вами. Европа сейчас недостаточно сильна. Без Соединенных Штатов у нас были бы проблемы“, - сказала Марин, выступая в сиднейском аналитическом центре Институт Лоуи во время визита в Австралию. По словам премьер-министра, которую цитирует агентство AFP, необходимо обеспечить Украину „всем, что потребуется“ для победы в войне, при этом наращивая собственный оборонный потенциал Европы. „Мы должны убедиться, что мы также наращиваем возможности, касающиеся европейской обороны, европейскую оборонную промышленность, и удостовериться, что мы можем справиться с различными ситуациями“, - подчеркнула Марин.

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра официально зарегистрирована в качестве монастыря в структуре Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил в соцсети Facebook заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря. По его словам, 1 декабря был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, а 2 декабря ведомости о юридическом лице, которое входит в структуру ПЦУ, были внесены в Единый государственный реестр. Возглавлять монастырь будет предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.