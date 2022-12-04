„Проект“: Черноморский флот с начала войны потерял 15% своего боевого состава

К началу войны с Украиной флот насчитывал 275 кораблей и судов, из которых лишь 58 были боевыми, пишет „Проект“. С учетом патрульных катеров в составе флота были 74 боевые единицы.

В открытых источниках при этом сообщалось о как минимум 12 кораблях и катерах, которые были потоплены или сильно повреждены, подсчитал „Проект“.

В апреле 2022 года затонул флагман Черноморского флота ракетный крейсер „Москва“. По официальной версии, на его борту произошел пожар, из-за которого сдетонировал боезапас. По другой версии, в крейсер попали две противокорабельные ракеты „Нептун“ украинского производства. Минобороны РФ сначала заявляло, что на крейсере никто не погиб, затем признало гибель лишь одного человека. Еще 27 человек были объявлены пропавшими без вести; в ноябре суд признал 17 из них погибшими.

Об общих потерях флота за время войны с Украиной министерство обороны России не отчитывалось. О потерях среди личного состава всех вооруженных сил оно сообщало три раза. 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на войне погибли 5937 российских военных. „Би-би-си“ и „Медиазона“ подсчитали по сообщениям в открытых источниках, что к концу ноября были убиты не менее 9311 военнослужащих российской армии.