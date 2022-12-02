В ЕС введут уголовную ответственность за обход санкций

Европейская комиссия в понедельник, 2 декабря, предложила ввести уголовное наказание за нарушение ограничительных мер Европейского Союза. Эта мера призвана закрыть правовые лазейки для обхода санкций, в том числе россиянам, подпавшим под санкции, пояснили в Брюсселе.

„Олигархи используют лазейки в законе, чтобы спрятать свои средства, - сказал официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд. - Наше предложение призвано закрыть эти лазейки и обеспечить должное соблюдение санкций Евросоюза“.

Таким образом, обход или попытка обойти санкции ЕС путем перемещения средств или сокрытия их истинных владельцев будет считаться уголовным преступлением во всех странах Евросоюза. Нарушителей ждет тюремное заключение сроком от пяти лет, в то время как компании будут обязаны платить крупные штрафы.

В список нарушений, составленный Еврокомиссией, вошли и такие действия, как торговля санкционными товарами и услугами, сделки с третьими странами с целью обхода санкций, предоставление средств подпавшим под санкции лицам, неспособность заморозить эти средства, пропуск на территорию ЕС лиц из санкционного списка и другие.

Путь к конфискации замороженных активов россиян

В некоторых странах Евросоюза обход санкций пока считается административным нарушением. При этом замороженные активы лиц, подпавших под санкции, можно конфисковать только в случае уголовного преследования. Введение единого подхода на уровне ЕС позволит властям каждой страны более эффективно расследовать, преследовать и наказывать за нарушение санкций, подчеркивают власти Евросоюза.

В частности - конфисковать замороженные активы российских олигархов во всех государствах ЕC. Средства и экономические ресурсы, полученные в обход ограничительных мер, следует рассматривать как „доход от преступления“, указывает Еврокомиссия. Конфискация будет проводиться не на уровне Евросоюза, а властями отдельных стран на основании национальных Уголовных кодексов.