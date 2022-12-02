Телеканал „Дождь“ уволил ведущего за слова в эфире о „помощи“ российским военным. Служба госбезопасности Латвии начала проверку

Коростелев рассказывал в эфире о созданных несколько недель назад Telegram-боте и специальном адресе электронной почты — „Дождь“ регулярно предлагал по этим каналам сообщать о преступлениях российской армии и нарушениях, которые допускают власти в рамках „частичной“ мобилизации. Именно после упоминания почты и бота ведущий заявил о „помощи“ военнослужащим.

Ночью главный редактор „Дождя“ Тихон Дзядко в своем Telegram-канале принес извинения всем зрителям телеканала. „Телеканал „Дождь“ не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами. […] Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира“, — добавил Дзядко.

По его словам, специальная электронная почта и Telegram-бот необходимы для сбора и распространения информации, которая поможет „широкой аудитории“ осознать „преступный характер действий российского руководства начиная с 24 февраля 2022 года“, а „правду о преступной и подлой войне должны знать все российские граждане — включая военнослужащих и мобилизованных“.

2 декабря в дневном выпуске новостей „Дождя“ глава информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе заявила о решении приостановить сотрудничество с Алексеем Коростелевым. „Это очень сложное решение для нас, но руководство „Дождя“ считает его единственно верным и возможным“, — сообщила она. Котрикадзе добавила, что вся редакция считает слово Коростелева „ошибочными и категорически неприемлемыми“.

„Мы неоднократно говорили, и я скажу это еще раз: мы выступаем против войны России в Украине, мы считаем ее преступной и подлой, а мобилизацию — преступной и бессмысленной. […] В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнение в нашей позиции“, — напомнила Котрикадзе.