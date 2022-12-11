ВИДЕО | Как выглядит настоящий Старый город?

Когда говорят о Старом Таллинне, обычно люди представляют себе пряничные домики, Ратушную площадь или атмосферу Рождества. Но в этом выпуске я вам покажу Старый Город таким, каким его увидел я, впервые приехав в Таллинн. В ноябре, в несезон.

В этом выпуске, расскажу когда город наиболее атмосферный. Это обязательно темнота, дождь или ветер, десятки проходов на стенах и башнях, бесконечные спуски и катакомбы. Добавим к ним немного теплого супа, свечей, старых зданий и получится тот самый Старый Город.

Старый Город - одна из причин почему меня в своё время заинтересовал Таллинн и почему я захотел узнать больше об Эстонии. А в итоге - остался здесь жить. Это будет смесь вполне известных исторических фактов, моих любимых мест и не вполне очевидных локаций.