Необычная ситуация в Йыгевамаа: медведи не собираются впадать в спячку. Что случилось?(1)
В Йыгеваском уезде были замечены по меньшей мере шесть медведей, которые бродят по лесу. Обычно к этому времени они должны уже уйти в зимнюю спячку, пишет Maaleht со ссылкой на Эстонское общество охотников.
По словам главы местного охотничьего сообщества Айгара Юргенса, довольно странно, что медведи в их регионе еще не впали в зимнюю спячку. „Медведей видели в различных районах, они оставили следы разных размеров. В Лустивере был замечен медведь двух-трех лет, чей след в диаметре 12 см, недалеко от села Тапику видели медведя, след которого 17-18 см. В Лахавере заметили медведицу с двумя детенышами, ее след был размером в 15 см, в Сулуствере замечен медведь, чей след 13 см“, - рассказал Юргенс.
Местные охотники не понимают, в чем дело, почему так много медведей еще не впали в зимнюю спячку и бродят в поисках пищи. Иногда бывают единичные случаи, когда медведь просыпается в ходе производства человеком лесных работ или охоты на кабанов, но после этого они обычно в течение пары дней находят себе новую берлогу для спячки. Но что касается тех медведей, которые бродят по лесу сейчас, то создается впечатление, что они не собираются отправляться на зимнюю спячку.
Медведи должны уже спать
„Обычно они в самом деле должны уже спать. Когда медведи отправляются спать, по всей Эстонии начинается активный охотничий сезон. Мой опыт показывает, что медведи уже в середине октября уходят из мест кормежки и выбирают себе на зиму берлогу. Наверное, их в берлогах потревожила рубка леса или охотничьи облавы“, - говорит представитель Eesti Suurkiskjate MTÜ (НКО Крупные хищники Эстонии) Элери Лопп.
По ее словам, в поведении медведей различают и период перед спячкой, когда животное становится менее активным и готовиться к зимнему периоду. „Нельзя сказать, что этой осенью было слишком тепло, чтобы как-то это повлияло на их жизненные процессы“, - добавила Лопп.
Крупные самцы предпочитают уходить на зимнюю спячку подальше от людей, в глухие леса, но последних становится меньше, и медведям труднее найти себе подходящее место для зимней берлоги. Если медведи сейчас еще на ногах, то это для них огромные энергозатраты. Конечно, они найдут себе еду на охотничьих кормушках, и, видимо, отправятся всё же на зимовку.
„Я видела, как наши медведи с удовольствием зимуют неподалёку от обустроенных охотниками мест кормежки зверей. Берлоги молодых медведей могут быть очень простыми: ложбинку на почве прикрывают большой еловой веткой, присыпают немного землей - и готово. Многие наши медведи зимуют почти под открытым небом, их очень легко потревожить. Можно даже на спящего медведя нечаянно наступить“, - объясняет женщина, многие годы наблюдавшая за медведями.
Численность медведей не очень велика
„Медвей в Эстонии не особо много, но их популяция стала восстанавливаться, поэтому мы их замечаем. Пустых пространств намного больше, чем, к примеру, 10 лет назад - это означает, что у животные не могут уединиться. Поэтому много и встреч с ними“, - говорит Лопп.
„Здесь хотел бы подчеркнуть и влияние мест для кормежки: охотники устраивают их в удобных для доступа местах, часто недалеко от человеческого жилья. Это тоже существенная причина, почему мы стали чаще читать сообщения о забредающих в наши поселения зверях“, - добавил он.