Необычная ситуация в Йыгевамаа: медведи не собираются впадать в спячку. Что случилось?

По словам главы местного охотничьего сообщества Айгара Юргенса, довольно странно, что медведи в их регионе еще не впали в зимнюю спячку. „Медведей видели в различных районах, они оставили следы разных размеров. В Лустивере был замечен медведь двух-трех лет, чей след в диаметре 12 см, недалеко от села Тапику видели медведя, след которого 17-18 см. В Лахавере заметили медведицу с двумя детенышами, ее след был размером в 15 см, в Сулуствере замечен медведь, чей след 13 см“, - рассказал Юргенс.

Местные охотники не понимают, в чем дело, почему так много медведей еще не впали в зимнюю спячку и бродят в поисках пищи. Иногда бывают единичные случаи, когда медведь просыпается в ходе производства человеком лесных работ или охоты на кабанов, но после этого они обычно в течение пары дней находят себе новую берлогу для спячки. Но что касается тех медведей, которые бродят по лесу сейчас, то создается впечатление, что они не собираются отправляться на зимнюю спячку.

Медведи должны уже спать

„Обычно они в самом деле должны уже спать. Когда медведи отправляются спать, по всей Эстонии начинается активный охотничий сезон. Мой опыт показывает, что медведи уже в середине октября уходят из мест кормежки и выбирают себе на зиму берлогу. Наверное, их в берлогах потревожила рубка леса или охотничьи облавы“, - говорит представитель Eesti Suurkiskjate MTÜ (НКО Крупные хищники Эстонии) Элери Лопп.

По ее словам, в поведении медведей различают и период перед спячкой, когда животное становится менее активным и готовиться к зимнему периоду. „Нельзя сказать, что этой осенью было слишком тепло, чтобы как-то это повлияло на их жизненные процессы“, - добавила Лопп.