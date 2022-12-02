Новости России
02.12.2022, 16:42

Шольц по телефону призвал Путина вывести войска из Украины

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RECORD DATE NOT STATED Bundeskanzler Olaf Scholz Presseunterrichtung von Bundeskanzler Olaf Scholz und Generalsekretär
RECORD DATE NOT STATED Bundeskanzler Olaf Scholz Presseunterrichtung von Bundeskanzler Olaf Scholz und Generalsekretär
ФОТО: IMAGO/Bernd Elmenthaler | Scanpix

Канцлер Германии Шольц осудил ракетные удары РФ по гражданским целям в Украине. Путин назвал назвал обстрелы „вынужденными и неизбежными“, пишет DW.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели первый с середины сентября телефонный разговор, в ходе которого обсудили российские обстрелы гражданской инфраструктуры, поддержку Украины странами Запада, взрывы на „Северных потоках“ и сделку об экспорте украинского зерна через порты в Черном море. Об этом сообщили в Берлине и Москве в пятницу, 2 декабря.

„Часовая беседа была посвящена продолжающейся агрессивной войне России против Украины и ее последствиям“, - сообщило ведомство по печати и информации федерального правительства. Как отмечается, канцлер в ходе разговора осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины и подчеркнул „решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии“. „Канцлер призвал президента России к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск“, - говорится в сообщении пресс-службы.

Лидеры стран также обсудили продовольственную ситуацию в мире - „особенно напряженную в результате российской агрессивной войны“. „Канцлер и Президент России договорились поддерживать контакт“, - добавили в Берлине.

Путин назвал помощь Украине „деструктивной линией“

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент Путин заявил канцлеру ФРГ, что „ракетные удары по определенным целям на территории Украины“ являются „вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики“.

Кроме того, Путин назвал „деструктивной“ линию западных государств, оказывающих Киеву помощь вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных. По мнению Москвы, „все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров“.

Путин также заявил о необходимости „транспарентного расследования“ взрывов на „Северных потоках“ с участием российских профильных структур. Кроме того, лидеры стран обсудили реализацию черноморской зерновой инициативы о вывозе из портов Украины зерна и сопутствующих продуктов. „Акцентирована необходимость добросовестного комплексного выполнения „зерновой сделки“, что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок“,- сообщили в Кремле.

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