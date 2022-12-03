ПОДКАСТ | Скиперский о ЧМ-2022: скучных матчей стало намного больше по сравнению с ЧМ в России

Дмитрий Скиперский отметил: “На нынешнем турнире стало больше скучных игр по сравнению с прошлым ЧМ-2018. Если смотреть на игры с точки зрения болельщика, то мне хочется видеть более живую и эмоциональную игру“, - отметил Скиперский.

На нынешнем турнире по итогу группового этапа вылетели такие сборные как: Бельгия, Германия, Дания и Сербия. Дмитрия Скиперского особенно удивила сборная Дании, которая на чемпионате Европы в 2021 году дошла до четвертьфинала, где в дополнительное время проиграла Англии. „Удивила Дания, которая квалифицировалась на ЧМ-2022 одной из первых, а на турнире не продемонстрировала эмоций и куда-то испарилось все мастерство“, — сказал Дмитрий.