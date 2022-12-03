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03.12.2022, 18:12

ПОДКАСТ | Скиперский о ЧМ-2022: скучных матчей стало намного больше по сравнению с ЧМ в России

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Дмитрий Скиперский
Дмитрий Скиперский
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Гостем подкаста „Бей беги“ на портале RusDelfi стал глава футбольной школы „Инфонет“ и спортивный комментатор Дмитрий Скиперский, который поделился впечатлениями от групповой стадии ЧМ-2022 в Катере и о фаворитах турнира.

Дмитрий Скиперский отметил: “На нынешнем турнире стало больше скучных игр по сравнению с прошлым ЧМ-2018. Если смотреть на игры с точки зрения болельщика, то мне хочется видеть более живую и эмоциональную игру“, - отметил Скиперский.

На нынешнем турнире по итогу группового этапа вылетели такие сборные как: Бельгия, Германия, Дания и Сербия. Дмитрия Скиперского особенно удивила сборная Дании, которая на чемпионате Европы в 2021 году дошла до четвертьфинала, где в дополнительное время проиграла Англии. „Удивила Дания, которая квалифицировалась на ЧМ-2022 одной из первых, а на турнире не продемонстрировала эмоций и куда-то испарилось все мастерство“, — сказал Дмитрий.

Сборная Японии, сенсационно обыгравшая Германию и Испанию, в четвертьфинале сыграет с опытной сборной Хорватией. „Я буду болеть за Европу“, — сказал Дмитрий о матче Япония - Хорватия.

Уже сегодня на ЧМ-2022 стартовали первые матчи 1/8 финала, где между собой играют:

Нидерланды - США и Аргентина - Австралия

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