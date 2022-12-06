Русский солдат Тор и немцы в шкурах животных: эстоно-британский фильм про Вторую мировую оказался провальным?

Почему-то так устроено, что если наших актёров берут в копродукцию, так это, как правило, какой-нибудь трэшак. То Юхан Ульфсак в невнятном финском боевике играет русского олигарха с предельно не русской фамилией, как это водится - точно не помню, какой именно, потому что такие фильмы , к счастью, быстро выветриваются из головы - то любовь военных получается не очень натуральной из-за чудовищного акцента, с которым они изъясняются по-английски, то вот теперь „Погребение“.

Нет, к актёрам нет никаких претензий, они стараются, как могут. В „Погребении“ из наших в заметных ролях снимались Тамбет Туйск, Кристо Вийдинг и даже (о боже!) сам Сергей Фурманюк. Фильм это, к сожалению, не спасает. Притом я бы даже сказал, что и к режиссёру претензия ровно одна – зачем (мягко выражаясь) он решил экранизировать этот сценарий. Профессионально он, может быть, даже и ничего, но неужели у него не вываливаются глаза, уши и прочие органы, когда он читает примерно вот такую историю.

1945 год, значит. Май. Время перед самой капитуляцией Германии. Всё идёт так, как и прописано в учебниках истории, и Гитлер уже застрелился. Но вот тут-то и начинает работать фантазия сценаристов. Сталин, значит, хочет лично удостовериться в том, что смерть Гитлера – не фейк и не происки неолибералов, и отправляет диверсионную группу, в составе которой и главная протагонистка фильма, девушка с чисто славянским именем Брона Бродская (может, там аллитерация была важна, кто знает), чтобы эта группа, значит, выкрала гроб с телом Гитлера и доставила его лично Сталину, чтобы тот, видимо, его открыл и удостоверился, что да, таки Гитлер, да, таки сдох. А ещё в составе диверсионной группы, например, есть солдат по прозвищу Тор. А почему у него прозвище Тор? А потому, что он в Сталинграде уничтожил сколько-то там немецких танков при помощи молотка. К сожалению, он не уточняет подробностей. Но можно живо себе представить, как русский солдат, значит, подходит к прифигевшему от такого развития событий танку с молотком и начинает методично херачить по башне. Пока танк не сломается. Или он, как Тор, кидал этот молоток? Самое интересное нам не показали.