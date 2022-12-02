МИД Украины: в украинские посольства и консульства в семи странах ЕС прислали пакеты со следами крови и глазами животных

„После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в [итальянском] Неаполе и [польском] Кракове, консульство в [чешском] Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания“, — сообщил представитель МИД Украины.

Олег Николенко добавил, что вход в помещение украинского посла в Ватикане подвергся вандализму, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании. „Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны“, — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что „происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины“. „Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и в дальнейшем будем эффективно работать на победу Украины“, — сказал министр.

1 декабря Кулеба сообщил, что три украинских посольства получили письма с „символической угрозой“ — конверты, которые, по его словам, „были пропитаны красной жидкостью“.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. По почте на имя посла прислали пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Легкие ранения получил сотрудник безопасности посольства, который открыл пакет во дворе дипмиссии. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев допускал, что за отправкой пакета могла стоять Россия.

После взрыва в посольстве Украины похожие пакеты прислали в министерство обороны Испании, в спутниковый центр, передающий информацию Украине, и поставщику гранатометов для украинской армии. Также выяснилось, что еще 24 ноября конверт с предположительно взрывчатым веществом пришел на имя премьер-министра Педро Санчеса.