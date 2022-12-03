За рубежом
03.12.2022, 08:04

Тушите свет! Как экономят энергоресурсы города Европы (и можно ли как-то иначе?)

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Александра Полещук
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Европейские города оказались на самой передовой энергетического кризиса. Именно самоуправления отвечают за содержание большинства объектов публичной инфраструктуры, а значит, именно им приходится думать, как рачительно использовать энергоресурсы. При этом никто не отменял обязанности городских властей помогать нуждающимся жителям с оплатой возросших счетов и отвечать на упреки, почему в этом году рождественские гулянья проходят не так красочно, как раньше. Delfi разобрался, как энергокризис повлиял на жизнь городов и какие уроки для себя стоит вынести Риге.

Веселье назло Путину


„Если мы перестанем праздновать Рождество, то это значит, что Путин победил!“ — процитировал Associated Press мэра испанского городка Виго Абэля Кабалеро, где вопреки всем призывам к экономии энергоресурсов на днях с размахом зажгли традиционную Рождественскую елку. По словам градоначальника, экономическая отдача от празднований жизненно важна для торговли и сферы туризма: заполняемость местных отелей на весь декабрь приближается к 100%.

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