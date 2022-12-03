Тушите свет! Как экономят энергоресурсы города Европы (и можно ли как-то иначе?)

Европейские города оказались на самой передовой энергетического кризиса. Именно самоуправления отвечают за содержание большинства объектов публичной инфраструктуры, а значит, именно им приходится думать, как рачительно использовать энергоресурсы. При этом никто не отменял обязанности городских властей помогать нуждающимся жителям с оплатой возросших счетов и отвечать на упреки, почему в этом году рождественские гулянья проходят не так красочно, как раньше. Delfi разобрался, как энергокризис повлиял на жизнь городов и какие уроки для себя стоит вынести Риге.