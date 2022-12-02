Аналитик: Запад так и не арестовал валютные резервы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов долларов

По многим каналам обсуждали, как можно будет использовать или направить на помощь Украине „арестованные 300 миллиардов золотовалютных резервов российского Центробанка“. Однако Чарльз Личфилд, аналитик Атлантического совета — международного аналитического центра — объясняет, что ни США, ни другие западные страны не смогли арестовать большинство валютных резервов Банка России за рубежом, „потому что они не знают, где точно они находятся“.