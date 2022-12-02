За рубежом
02.12.2022, 13:15

Аналитик: Запад так и не арестовал валютные резервы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов долларов

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По данным эксперта, западные страны арестовали российские валютные резервы только на сумму 80-100 миллиардов долларов.
По данным эксперта, западные страны арестовали российские валютные резервы только на сумму 80-100 миллиардов долларов.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В исследовании Атлантического совета говорится: желание Вашингтона и Брюсселя арестовать российские миллиарды за рубежом по большей части так и осталось лишь желанием, пишет EPL.

По многим каналам обсуждали, как можно будет использовать или направить на помощь Украине „арестованные 300 миллиардов золотовалютных резервов российского Центробанка“. Однако Чарльз Личфилд, аналитик Атлантического совета — международного аналитического центра — объясняет, что ни США, ни другие западные страны не смогли арестовать большинство валютных резервов Банка России за рубежом, „потому что они не знают, где точно они находятся“.

О сумме в 300 миллиардов говорят с февраля — с момента публикации отчета российского центробанка. Украинская, российская и западная пресса пришли к ошибочному выводу, что западные страны решили арестовать российские резервы, чтобы наказать Россию за нападение на Украину. Однако добраться до большей части российской валюты не удалось.

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