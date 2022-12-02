Девушка де Брюйне ушла к Куртуа, но раньше им это не мешало(1)
Блогер RusDelfi Дмитрий Литвинов - о проблемах трёх грандов мирового футбола, покинувших чемпионат мира.
Перед стартом турнира не верил, что будут хоть какие-то сенсации в группах, на практике же за последние два дня увидел вылет трёх команд, которые по прогнозам должны были выползти из группы хоть тушкой, хоть чучелком. Конечно, учитывая, что все три европейские, есть большой соблазн пытаться искать какую-то общую закономерность, мол, календарь не тот, не успели притереться друг к другу, пятое, десятое. На деле же тут, перефразируя Толстого, каждая несчастная команда оказалась несчастлива по своим конкретным причинам.
У Дании, как кажется, провалился прежде всего тренер. Обойма не стала слабее со времён Евро, вернулся Эриксен, в той же Лиге наций было видно, что команда готова играть с ним. Но с Тунисом вышли слишком закрытыми, с Францией - слишком открытыми, а с Австралией - просто не вышли на игру. Такую пассивную Данию как с австралийцами не помню с 2010-го, наверное, если не раньше. Это показатель того, что контакт между командой и тренером пропал после творческих метаний Юнланда. Его, скорее всего, оставят, и он ещё вполне вероятно поедет и на Евро, но этот турнир - его вина.
У бельгийцев я уже писал про перформанс Лукаку, но это розочка на торте, пусть и довольно жирная. А основа - психология в команде. Конечно, для победы на турнире или даже просто в отдельно взятых матчах с Марокко и Хорватией не обязательно, чтобы было это „один за всех и все за одного“. Но когда у вас за неделю вылезают в паблик претензии атакёров к защитникам, что те старые, а защитники выдают в ответ, что и те, кто впереди, не молодеют, когда ваш лучший полевой игрок публично говорит, что свой шанс эта команда упустила 4 года назад, когда с пресс-конференции в экстренном порядке снимают Вертонгена, чтобы не наговорил чего, то кажется, что это история про то, как одна и та же группа людей слишком долго была вместе. Я не беру даже какие-то бытовые истории вроде давней байки о том, как девушка де Брюйне ушла к Куртуа из-за чего парни много лет не ладят, в конце концов, это не мешало им выходить минимум в четвертьфинал четыре больших турнира подряд. Но просто сам клубок накопившихся взаимных претензий даже по вот этим огрызкам, которые пытались замаскировать говоря, что ребята просто шутят, видимо, стал слишком велик, чтобы рассчитывать на что-то хорошее. Полирнуть это доверием Мартинеса к Азару, который выглядит уже несколько лет как игрок, у которого пришельцы отняли талант в футбольной версии „Спэйс джема“, неверием в своих же молодых, прежде всего, Доку и де Кетеларе - и получим предпосылки для сенсации.
Ну, и у Германии случилось помутнение с японцами. Недолгое, но достаточное, чтобы после ничьей с Испанией поставить себя в зависимость от результата матча других. Marca сегодня вышла с обложкой, на которой стояло слово Danke, но вряд ли испанцы успели всерьёз испугаться за те три минуты, в которые дальше выходила Коста-Рика. У немцев случилось как раз то, о чём писал перед стартом - команда очень красиво перекатывала мяч до штрафной соперника, а дальше остро не хватало человека, который мог бы по-рабоче-крестьянски стукнуть по воротам. Фуллькруг, как кажется, был бы не лишним в этом составе со старта: он спасал и с испанцами, и с Коста-Рикой очень добавил остроты. Вся история с рекордами Мусиалы по обводке (12 удачных попыток ему насчитали за матч) это ведь и от того, что нет того, кому отдать впереди, Мюллер не того плана игрок. И, да, нельзя не написать о том, что в базовом клубе сборной, из которого вчера 8 человек в основе было, уже много лет после ухода Гомеса ударный форвард был без немецкого паспорта. И что игроки этого клуба, да и бывший его тренер, что сейчас рулит сборной, уж очень привыкли к тому, что соперник, пропустив там, складывает лапки и позволяет звучать канкану на стадионе после забитых голов столько раз, сколько это будет угодно „рекордмайстру“. А японцы вот не разложились, да и Коста-Рика похохотать устроила. Вот и огребли за всё.