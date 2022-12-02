Девушка де Брюйне ушла к Куртуа, но раньше им это не мешало

У Дании, как кажется, провалился прежде всего тренер. Обойма не стала слабее со времён Евро, вернулся Эриксен, в той же Лиге наций было видно, что команда готова играть с ним. Но с Тунисом вышли слишком закрытыми, с Францией - слишком открытыми, а с Австралией - просто не вышли на игру. Такую пассивную Данию как с австралийцами не помню с 2010-го, наверное, если не раньше. Это показатель того, что контакт между командой и тренером пропал после творческих метаний Юнланда. Его, скорее всего, оставят, и он ещё вполне вероятно поедет и на Евро, но этот турнир - его вина.

У бельгийцев я уже писал про перформанс Лукаку, но это розочка на торте, пусть и довольно жирная. А основа - психология в команде. Конечно, для победы на турнире или даже просто в отдельно взятых матчах с Марокко и Хорватией не обязательно, чтобы было это „один за всех и все за одного“. Но когда у вас за неделю вылезают в паблик претензии атакёров к защитникам, что те старые, а защитники выдают в ответ, что и те, кто впереди, не молодеют, когда ваш лучший полевой игрок публично говорит, что свой шанс эта команда упустила 4 года назад, когда с пресс-конференции в экстренном порядке снимают Вертонгена, чтобы не наговорил чего, то кажется, что это история про то, как одна и та же группа людей слишком долго была вместе. Я не беру даже какие-то бытовые истории вроде давней байки о том, как девушка де Брюйне ушла к Куртуа из-за чего парни много лет не ладят, в конце концов, это не мешало им выходить минимум в четвертьфинал четыре больших турнира подряд. Но просто сам клубок накопившихся взаимных претензий даже по вот этим огрызкам, которые пытались замаскировать говоря, что ребята просто шутят, видимо, стал слишком велик, чтобы рассчитывать на что-то хорошее. Полирнуть это доверием Мартинеса к Азару, который выглядит уже несколько лет как игрок, у которого пришельцы отняли талант в футбольной версии „Спэйс джема“, неверием в своих же молодых, прежде всего, Доку и де Кетеларе - и получим предпосылки для сенсации.