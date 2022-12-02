Попал в сборную на ЧМ через постель? Футболист из Испании завел роман с дочерью тренера

В команде Энрике особенно выделяется вингер „Барселоны“ Ферран Торрес — он уже положил дубль Коста-Рике и был близок к тому, чтобы огорчить Германию. Как оказалось, между футболистом и тренером есть тесная связь — Торрес встречается в дочерью Энрике и, по слухам, именно ради нее сменил „Манчестер Сити“ на „Барселону“.

Девушку зовут Сира Мартинес. Ей 22 года, и она на месяц младше вингера „Барселоны“. С Ферраном Сира встречается с начала года — в январе пара официально объявила об отношениях. Торрес и Мартинес одно время общались на расстоянии, но после ухода футболиста из Манчестера они стали жить вместе в Барселоне.

Ее отец Луис Энрике в 52 года ведет довольно медийный образ жизни. Он завел аккаунт и стал вести стримы на популярной платформе Twitch, где отвечает на самые разные вопросы подписчиков. Например, Луис спокойно делится мнением об оргиях перед матчем.

„Я считаю это совершенно нормальным. Конечно, участвовать в оргии в ночь перед матчем — так себе идея, но все остальное — без проблем. Когда игроки находятся в расположении клубов, то эта тема меня вообще не волнует. Если они это делают, то, значит, им хорошо. Все в пределах разумного: у всех есть жены, подруги. Я считаю секс важной частью жизни, когда я был игроком, то занимался сексом со своей женой, в том числе и перед матчами“, — делился своим опытом главный тренер сборной Испании.

Подписчики не обошли тему отношений дочери Энрике с Торресом, попросив тренера назвать своего любимчика в сборной. Луис ответил им в шутливой форме: „Это очень просто: мистер Ферран Торрес. В противном случае моя дочь придет за мной и отрубит мне голову“.

А вот Торрес еще перед ЧМ рассказал, как тренер относится к их отношениям: „Я не испытываю дополнительного давления из-за этого, хотя мы знаем, что тренер — шутник, и он прошелся по этому поводу во время своих стримов. Мы чувствуем разницу между тем, когда мы семья и когда мы тренер и футболист, для нас это нормально“.