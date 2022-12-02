Попал в сборную на ЧМ через постель? Футболист из Испании завел роман с дочерью тренера
На ЧМ в Катаре сборная Испании под руководством Луиса Энрике выглядит пока одним из главных претендентов на победу в турнире. Испанцы вынесли Коста-Рику со счетом 7:0, а потом разошлись миром с Германией — 1:1. Правда, внезапно проиграли японцам 1:2.
В команде Энрике особенно выделяется вингер „Барселоны“ Ферран Торрес — он уже положил дубль Коста-Рике и был близок к тому, чтобы огорчить Германию. Как оказалось, между футболистом и тренером есть тесная связь — Торрес встречается в дочерью Энрике и, по слухам, именно ради нее сменил „Манчестер Сити“ на „Барселону“.
Девушку зовут Сира Мартинес. Ей 22 года, и она на месяц младше вингера „Барселоны“. С Ферраном Сира встречается с начала года — в январе пара официально объявила об отношениях. Торрес и Мартинес одно время общались на расстоянии, но после ухода футболиста из Манчестера они стали жить вместе в Барселоне.
Ее отец Луис Энрике в 52 года ведет довольно медийный образ жизни. Он завел аккаунт и стал вести стримы на популярной платформе Twitch, где отвечает на самые разные вопросы подписчиков. Например, Луис спокойно делится мнением об оргиях перед матчем.
„Я считаю это совершенно нормальным. Конечно, участвовать в оргии в ночь перед матчем — так себе идея, но все остальное — без проблем. Когда игроки находятся в расположении клубов, то эта тема меня вообще не волнует. Если они это делают, то, значит, им хорошо. Все в пределах разумного: у всех есть жены, подруги. Я считаю секс важной частью жизни, когда я был игроком, то занимался сексом со своей женой, в том числе и перед матчами“, — делился своим опытом главный тренер сборной Испании.
Подписчики не обошли тему отношений дочери Энрике с Торресом, попросив тренера назвать своего любимчика в сборной. Луис ответил им в шутливой форме: „Это очень просто: мистер Ферран Торрес. В противном случае моя дочь придет за мной и отрубит мне голову“.
А вот Торрес еще перед ЧМ рассказал, как тренер относится к их отношениям: „Я не испытываю дополнительного давления из-за этого, хотя мы знаем, что тренер — шутник, и он прошелся по этому поводу во время своих стримов. Мы чувствуем разницу между тем, когда мы семья и когда мы тренер и футболист, для нас это нормально“.
При каждом удобном случае Ферран старается подколоть Энрике на тему отношений с дочерью. Например, после гола Коста-Рике 22-летний испанец отпраздновал забитый мяч с пальцем во рту, посвятив дубль Сире, которая поддерживала его на трибуне стадиона.
Ответ от Энрике не заставил себя долго ждать. В очередном прямом эфире на Twitch из Катара тренер вновь классно пошутил: „Если он забьет еще, я буду очень рад. Но если он сделает этот жест, я заменю его, и он больше не выйдет на поле. Просто шутка“.
Примечательно, что на матч против Японии Энрике оставил Торреса в запасе. Но вряд ли это связано с романом Феррана и Сиры — тренер наверняка счастлив, что его дочь повстречала такого классного парня с прекрасным чувством юмора.
Источник - Sport24