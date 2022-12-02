Этап КМ по биатлону: в эстафетах женская сборная Эстонии заняла 10-е место, а мужская – 14-е

Как передает „Актуальная камера“, Регина Эрмитс, Туули Томингас, Сюзанн Кюльм и Йоханна Талихярм на четверых использовали всего шесть дополнительных патронов, избежали штрафных кругов и пришли на финиш с отставанием в 5 минут и 8 секунд от победительниц этапа, пишет Rus.err.ee.

Ими стали шведки, которые тоже суммарно использовали шесть дополнительных патронов, но были быстрее всех на лыжне.

А вот первую в сезоне мужскую эстафетную гонку выиграли норвежцы. Они лидировали большую часть дистанции и на финише опередили занявших второе место немцев на 44 секунды. Сборная Эстонии, за которую бежали Рене Цахкна, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель и Роберт Хелдна, заняла 14-е место.

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