RUSDELFI В УКРАИНЕ | Киевский врач: из-за отключений электричества прием пациентов ведется непредсказуемо

В этих условиях более состоятельные бизнесмены покупают себе генераторы. Клиника Андрея находится на седьмом этаже, куда генератор ставить нельзя. Аккумуляторная батарея дорого стоит, и для ее подбора необходимы консультации инженеров-электриков. Если пустить неправильное напряжение, то можно уничтожить дорогостоящее оборудование. Водой стараются запастись заранее. Ее наливают в специальные баки. Хватает даже на кофе.

„Мы сейчас обзваниваем пациентов, хотя связь тоже пропадает, и часто мы не можем связаться с людьми. На прошлой неделе полностью сорвался прием у гинеколога и у меня. Иногда переносим прием пациентов на другое время, в расчете на то, что дадут свет. Приезжаем, сидим в машинах, а свет так и не включают — и мы разъезжаемся“, — сетует Андрей Зинченко.

Во время плановых отключений электроэнергии работать было проще. Был известен график отключений, и вся работа подстраивалась под него. С этим были согласны и врачи, и пациенты. После массированных обстрелов ТЭЦ и трансформаторов опять стали возникать внеплановые аварийные отключения, поэтому работа клиники частично парализована, хотя все равно продолжается.

„Жизнь, конечно, превратилась в ад. Для меня эта работа является единственным источником дохода. Мне нужно содержать семью. А в такой ситуации это очень сложно. Конечно, где-то и наше правительство, и киевская рада идут нам навстречу, и за аренду сейчас, пока военное положение, плату не взимают. Но все равно доходы очень маленькие и приходится просто в прямом смысле слова выживать“, - говорит доктор.

В связи с обстрелами энергетической инфраструктуры появились большие проблемы с электричеством. Во время отключений оборудование не работает и пациенты, которые записаны на УЗИ и другие процедуры, не могут попасть к врачу.

Были случаи, когда из-за обстрелов приходилось откладывать амбулаторные операции. Поэтому сейчас их даже не планируют. „Представьте, что идет операция по гинекологии, шейку матки лечат при помощи электрокоагуляции — и тут вырубается свет, начинается кровотечение. Светить фонариками с телефонов невозможно“, - объясняет врач. Поэтому все операции сейчас отменены.

Доктор рассказывает, что сам в начале войны уехал в Германию, а потом вернулся вместе с семьей обратно. Его родные были в депрессии, тосковали по дому и потому решили ехать обратно в Киев. „Дом есть дом“, - говорит мой собеседник. Он замечает, что многие врачи уехали, но в то же время многие вернулись. Поначалу, приехав на Запад, люди надевали розовые очки, а потом приходило разочарование и понимание того, что нигде ты так не нужен, как у себя дома.

„У нас сейчас нет врача, который проводит УЗИ кровеносных сосудов нижних конечностей. Уехала, к сожалению, и не вернулась пока. Нового мы не брали. Но будем искать и выходить из положения, прорвемся, адаптируемся, будем под сложившиеся условия подстраиваться. А что остается делать? Только бороться, надеяться, верить, что победим. Победа должна быть за нами“, - говорит Зинченко.

Когда он вернулся домой из Германии, то понял, что многие пациенты ждали его возвращения, график приемов был очень интенсивным, а потом людей стало идти все меньше. Зинченко считает, что это произошло из-за ухудшения финансового положения, в результате чего люди начали экономить деньги на услугах, в том числе и на медицинских, но он уверен, что все равно нужно работать для тех, кто остался.

Сейчас у маленьких клиник в Украине проблем больше, чем у крупных стационаров, где есть генераторы и можно перестраховаться в случае отключения света. Больницам помогают волонтеры, но многое зависит от личности главного врача. Если он хороший организатор, то в больнице все есть. Все упирается в деньги, и малому бизнесу сейчас тяжелее всего.