RUSDELFI В УКРАИНЕ | Киевский врач: из-за отключений электричества прием пациентов ведется непредсказуемо(3)
Разрушения на объектах энергетической инфраструктуры Киева значительно усложнили работу медиков, особенно в обычных поликлиниках, где нет мощных генераторов. Врачи амбулаторий часто вынуждены переносить прием пациентов из-за непредвиденных отключений. Корреспондент RusDelfi поговорил с киевским врачом частной практики о том, как он приспособился к работе в условиях постоянных проблем с электричеством.
Мой собеседник — Андрей Зинченко, врач-уролог высшей категории. Он частный предприниматель. С коллегами снимает помещение на седьмом этаже в здании поликлиники №1 Оболонского района Киева. Его небольшая частная клиника занимается урологией, гинекологией и ультразвуковой диагностикой.
В связи с обстрелами энергетической инфраструктуры появились большие проблемы с электричеством. Во время отключений оборудование не работает и пациенты, которые записаны на УЗИ и другие процедуры, не могут попасть к врачу.
„Жизнь, конечно, превратилась в ад. Для меня эта работа является единственным источником дохода. Мне нужно содержать семью. А в такой ситуации это очень сложно. Конечно, где-то и наше правительство, и киевская рада идут нам навстречу, и за аренду сейчас, пока военное положение, плату не взимают. Но все равно доходы очень маленькие и приходится просто в прямом смысле слова выживать“, - говорит доктор.
Во время плановых отключений электроэнергии работать было проще. Был известен график отключений, и вся работа подстраивалась под него. С этим были согласны и врачи, и пациенты. После массированных обстрелов ТЭЦ и трансформаторов опять стали возникать внеплановые аварийные отключения, поэтому работа клиники частично парализована, хотя все равно продолжается.
„Мы сейчас обзваниваем пациентов, хотя связь тоже пропадает, и часто мы не можем связаться с людьми. На прошлой неделе полностью сорвался прием у гинеколога и у меня. Иногда переносим прием пациентов на другое время, в расчете на то, что дадут свет. Приезжаем, сидим в машинах, а свет так и не включают — и мы разъезжаемся“, — сетует Андрей Зинченко.
В этих условиях более состоятельные бизнесмены покупают себе генераторы. Клиника Андрея находится на седьмом этаже, куда генератор ставить нельзя. Аккумуляторная батарея дорого стоит, и для ее подбора необходимы консультации инженеров-электриков. Если пустить неправильное напряжение, то можно уничтожить дорогостоящее оборудование. Водой стараются запастись заранее. Ее наливают в специальные баки. Хватает даже на кофе.
Были случаи, когда из-за обстрелов приходилось откладывать амбулаторные операции. Поэтому сейчас их даже не планируют. „Представьте, что идет операция по гинекологии, шейку матки лечат при помощи электрокоагуляции — и тут вырубается свет, начинается кровотечение. Светить фонариками с телефонов невозможно“, - объясняет врач. Поэтому все операции сейчас отменены.
Доктор рассказывает, что сам в начале войны уехал в Германию, а потом вернулся вместе с семьей обратно. Его родные были в депрессии, тосковали по дому и потому решили ехать обратно в Киев. „Дом есть дом“, - говорит мой собеседник. Он замечает, что многие врачи уехали, но в то же время многие вернулись. Поначалу, приехав на Запад, люди надевали розовые очки, а потом приходило разочарование и понимание того, что нигде ты так не нужен, как у себя дома.
„У нас сейчас нет врача, который проводит УЗИ кровеносных сосудов нижних конечностей. Уехала, к сожалению, и не вернулась пока. Нового мы не брали. Но будем искать и выходить из положения, прорвемся, адаптируемся, будем под сложившиеся условия подстраиваться. А что остается делать? Только бороться, надеяться, верить, что победим. Победа должна быть за нами“, - говорит Зинченко.
Когда он вернулся домой из Германии, то понял, что многие пациенты ждали его возвращения, график приемов был очень интенсивным, а потом людей стало идти все меньше. Зинченко считает, что это произошло из-за ухудшения финансового положения, в результате чего люди начали экономить деньги на услугах, в том числе и на медицинских, но он уверен, что все равно нужно работать для тех, кто остался.
Сейчас у маленьких клиник в Украине проблем больше, чем у крупных стационаров, где есть генераторы и можно перестраховаться в случае отключения света. Больницам помогают волонтеры, но многое зависит от личности главного врача. Если он хороший организатор, то в больнице все есть. Все упирается в деньги, и малому бизнесу сейчас тяжелее всего.
В клинике, где работает Зинченко был случай, когда пришел мужчина с кровотечением и все нервничали, успеют ли помочь ему до очередного отключения электричества, или нет. В тот раз успели. Провели обследование и поставили диагноз. А если бы отключили свет, то пришлось бы вызывать скорую и вести человека с седьмого этажа вниз по лестнице, так как лифты не работают — хотя здоровые люди к этому уже тоже привыкли.
Весь седьмой этаж поликлиники №1 занят частными врачами. „Здесь, напротив нас, принимает ЛОР, рядом стоматологи работают. Я вижу, как они мучаются, потому что в стоматологии все завязано на электричество. Пациенты приходят, врачи приезжают из других районов Киева, а света нет и всем приходится расходиться.
Весь ужас происходящего влияет на отношение к России, устроившей этот ад. „Не повезло нам с соседом, конечно. Но несмотря ни на что, мы все равно готовы и дальше терпеть, лишь бы быть подальше от нее. Все-таки наш выбор – это Европа, и уже пришло время, когда большинство людей поняло это. Если Россия думает, что таким образом нас запугает, то она ошибается. Она только еще больше консолидирует украинское общество против себя“.
Что касается лекарств, то дефицита необходимых препаратов в Киеве нет, а то, что пропадает заменяют аналогами. Аппаратура тоже есть. Она вся в лизинге, но все всё понимают и лизинговые компании идут навстречу, предоставляя рассрочку платежей. Если бы не война, то аппарат был бы уже в собственности и можно было бы развиваться, но вышло все по-другому.