Глава российского „Совета матерей и жен военнослужащих“ сообщила, что против нее возбудили уголовное дело

„Поступила информация, что на меня заведено уголовное дело. Когда началась слежка в Москве, я уже предполагала. Эти мужики в пиджаках боятся меня, готовя уголовное дело“, — сказала Цуканова. Она не уточнила, по какой статье заведено дело.

По словам Цукановой, вместе с другими матерями она выявила более 100 нарушений при мобилизации, однако Минобороны так и не отреагировало на обращения активисток, а провластные каналы заподозрили их в „получении денег от ЦРУ“.

26 ноября „ВКонтакте“ заблокировали страницу совета на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

Совет матерей и жен военнослужащих“ был организован в сентябре, его возглавила жительница Самары Ольга Цуканова. Она занялась активистской работой после того, как ее сына, призванного в июле на срочную службу, стали склонять к подписи контракта для отправки в Украину.

14 ноября активистки совета пикетировали в Петербурге у здания штаба Западного военного округа, чтобы передать свои требования военным. Среди них — начать переговоры с Украиной, отказаться от использования ядерного оружия, отвести срочников от границы с Украиной и разобраться с нарушениями во время призыва срочников.

Активистки совета добивались участия во встрече Владимира Путина с матерями мобилизованных в Украину, однако попасть на мероприятие у них не получилось. При этом СМИ сообщали, что собеседницами Путина оказались функционеры Общероссийского народного фронта и других провластных движений, чиновницы и члены „Единой России“.