Женское трио арбитров впервые в истории судило матч на мужском ЧМ по футболу

Матч с Коста-Рикой Германия выиграла со счетом 4:2, однако по итогам группового турнира не смогла пройти дальше и заканчивает выступления на чемпионате мира в Катаре. Немецкие футболисты ранее проиграли Японии, и после ничей с Испанией не смогли выйти из группы.

Возглавила судейскую группу француженка Стефани Фраппар, которая вписала свое имя в историю как первая женщина-арбитр мужского футбольного турнира, проходящего в рамках ЧМ.

На прошлой неделе она уже установила важный спортивный прецедент, став первой женщиной-рефери ЧМ в составе четырех судей мужского матча, прошедшего между сборными Мексики и Польши.

„Мы знаем, какая на нас лежит ответственность“, - заявила перед турниром Фраппар, отвечая на вопрос Би-би-си.

„Но мне кажется, сами мы от этого не изменимся, - добавила француженка. - Нужно просто проявлять спокойствие, быть собранными, полностью погрузиться в игру - и вообще забыть о том, что ещё такого могут про тебя подумать/написать журналисты. Полностью сосредоточиться на поле“.

В четверг на стадионе „Аль-Байт“ к Фраппар присоединились ее помощники: Неуза Бэк из Бразилии и мексиканка Карен Диас Медина.

На вопрос, звучали ли когда-либо от игроков, менеджеров или болельщиков какие-либо оскорбительные комментарии или другие выпады в адрес женщин-рефери мужских игр - исключительно на основании их пола - Фраппар ответила: „Меня всегда, с самого начала карьеры поддерживали команды, клубы и игроки. На стадионе я всегда чувствовала, что меня рады, поэтому никакого чувства исключительности внутри у меня нет - на поле я точно такой же судья, как другие“.

„Мне всегда были рады - так что, думаю, рады будут и впредь“, - добавила она.

В 2020 году Фраппар стала первой женщиной, которой было доверено судить мужской матч Лиги чемпионов.

Кроме того, в возрасте 38 лет она также впервые в истории футбола стала арбитром крупного мужского турнира УЕФА, когда в 2019 году „Ливерпуль“ встретился с „Челси“ в рамках европейского Суперкубка.