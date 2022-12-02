„Последний бастион между войной и ЕС“. Спасет ли Запад Молдову от холода и от Москвы?

Отсутствие каких-либо ресурсов ставит Молдову в зависимое положение от более сильных партнеров. Вопрос в том - кто это будет.

То, что происходит в стране прямо сейчас, - не только следствие глобального кризиса, но и расплата за выбор в пользу Запада, у которого теперь есть моральное обязательство перед Молдовой.

Что предпринимают Европа и США для спасения этой маленькой страны? И что ее ждет, если усилия Запада окажутся тщетными?

Ситуация на данный момент

С начала октября поставки российкого газа, от которого Молдова зависела десятилетиями, сократились по меньшей мере наполовину.

Это сказалось и на работе энергогенерирующего предприятия „МолдГРЭС“ в Приднестровье, которое обеспечивало 70% электроэнергии в Молдове, но больше не обеспечивает.

Остальные 30% Молдова получала из Украины, инфраструктура которой почти полностью разрушена российскими ракетными обстрелами.

Полное отключение света в Кишиневе и других районах совпало с последним обстрелом Украины и блэкаутом в украинских городах.

С начала ноября Молдова почти полностью перешла на электроэнергию из Румынии, ежемесячные счета обывателей снова выросли и теперь почти в два с половиной раза превышают значения июня.

По оценкам молдавского экономиста Сергея Унгуряну, при инфляции в 32% оплатить платежки без особых усилий могут менее 1% населения Молдовы.

„Нам не по карману европейские амбиции“

Энергетический кризис быстро перерастает в политический.

С середины сентября каждое воскресенье в Кишиневе проходят протесты, организованные партией местного олигарха Илана Шора.

Сам Шор скрывается от уголовного преследования в Израиле, но, по мнению Госдепа США и молдавских властей, тесно сотрудничает с коррумпированными российскими структурами, преследующими цель вызвать политические волнения в Молдове.

И хотя на протестах в столице российских флагов практически не видно, и сами организаторы называют их не пророссийскими, а антиправительственными, их суть понятна.