Принцесса Испании влюбилась в героя ЧМ! Король специально пришел в раздевалку, чтобы Гави подписал ей футболку

Один из самых заметных футболистов нынешней сборной Испании — 18-летний полузащитник „Барселоны“ Гави. В матче первого тура против Коста-Рики (7:0) Гави забил очень красивый мяч — один из лучших на этом турнире, пишет Sport24.

В конце ноября газета AS сообщила, что у Гави появилась фанатка внутри королевской семьи Испании. Речь идет о 17-летней принцессе Леонор — старшей дочери короля Филиппа VI. Так, по данным издания, наследница испанского престола носит с собой в школу папку, которая обклеена фотографиями полузащитника „Барселоны“.

Филипп VI в настоящий момент находится в Катаре, где поддерживает Испанию на ЧМ-2022. После матча с Коста-Рикой король посетил раздевалку сборной, чтобы поздравить ее с победой.

Испанские СМИ отметили, что Гави подписал для монарха футболку маленького размера — такого, что на Филиппа точно не налезет. Логично предположить, что джерси с автографом юного футболиста „красной фурии“ на самом деле предназначалось для принцессы.

Теперь главному тренеру Испании Луису Энрике предстоит проследить, чтобы Гави не вскружило голову. Ранний успех в карьере, игра в основе „Барсы“ и на ЧМ, а теперь еще и внимание принцессы Астурийской — такой букет может вызвать у молодого игрока приступ мании величия.

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