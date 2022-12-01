Правда ли, что в Москве появилось видео с Little Big в поддержку Ирана и против США на чемпионате мира по футболу?

Начнём с того, что в Сети нам не удалось найти никакой другой записи, снятой с иного ракурса, — в соцсетях, Telegram-каналах и СМИ распространяется один и тот же ролик. Маловероятно, что, если бы обращение к сборной Ирана не раз повторяли на медиафасаде в центре Москвы, то его бы больше никто не записал и не выложил в интернет. По крайней мере, у нас не получилось найти ещё какое-то видео или хотя бы просто словесное свидетельство очевидца. Единичная трансляция подобного сообщения тоже кажется маловероятной.

Кроме того, примечательными выглядят два факта. Во-первых, во фразе на фарси имеется орфографическая опечатка, о чём в Facebook сообщил журналист (востоковед по образованию) Евгений Киселёв. „Вместо روسیه русие (Россия) — روسبه русбе, что, к сожалению, не значит ничего“, — рассказал Киселёв. Во-вторых, в ролике используются изображения солистов группы Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года и не раз выступали против спецоперации в Украине. На сайте коллектива указано, что он базируется в Лос-Анджелесе. В своих соцсетях на момент написания этого текста музыканты никак не прокомментировали ролик в поддержку Ирана.

Наиболее ранняя публикация с интересующим нас роликом появилась ещё 28 ноября в 11:50 по московскому времени в Telegram-канале Putin TG team, где пост набрал более 80 000 просмотров. Отметим, что ранее этот канал не раз попадался на распространении фейковых обложек иностранных сатирических журналов, например Charlie Hebdo и Titanic. Причём однажды в Putin TG team также была размещена наиболее ранняя запись с фальшивой обложкой на тему падения ракеты в Польше.

Медиафасадом на кинотеатре „Октябрь“ управляет коммуникационное агентство LBL. В телефонном разговоре с „Проверено“ пресс-служба опровергла размещение рекламного ролика, посвящённого матчу Ирана с США, на их рекламном носителе. Кроме того, в LBL обратилась и редакция издания The Village, ранее тоже разместившая ролик у себя в Telegram-канале, но уже удалившая. По словам главного редактора Кирилла Рукова, два корреспондента The Village вечером 29 ноября не дождались появления рекламы на Арбате. „Можем подтвердить, что это фейк. Сами узнали об этом вчера — из новостей в Telegram-каналах, которые нам присылали“, — объяснили в пресс-службе LBL.

Мы внимательно изучили вирусное видео и заметили детали, которые сами по себе позволяют утверждать, что ролик был сфальсифицирован. В самом начале показана реклама романа Виктора Пелевина KGBT+, а затем, ещё в течение первой секунды записи, изображение меняется на видео про Иран и США. Если в этот конкретный момент обратить внимание на низ медиафасада в правой части экрана, то можно увидеть, как его часть будто бы съезжает вниз. Причём под ним появляется белое пятно, а над ним образуется тёмное пятно. Ниже приводим описанный фрагмент крупным планом.

Футбольная часть записи кончается на 16-й секунде, после чего на экране появляется реклама нового альбома рэпера Soda Luv. Если снова смотреть в ту же область видео в правой части экрана, то можно заметить, как тёмное и белое пятна исчезают, а низ фасада снова становится таким же, как в начале ролика. Ниже приводим этот фрагмент из финала видео.

Искажение части медиафасада позволяет нам заявить, что весь момент с обращением к сборной Ирана был не очень аккуратно наложен с помощью компьютерной программы поверх оригинального видеоролика.

Итог: Фейк