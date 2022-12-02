Приют в Нарве начал работу и просит владельцев домашних животных внести данные чипов в регистр
В первый день зимы начал свою работу новый приют для животных в Нарве. Оператор приюта, руководитель НКО Loomade Hoiupaik Лариса Козырева обратилась к жителям Ида-Вирумаа, призвав зарегистрировать чипированных животных в государственном регистре.
„Начав работать, мы поняли, что есть много животных, чьи чипы не внесены в регистр. Это осложняет нам нашу работу значительно, потому что если животное попадает в приют, то понять, кто хозяин, будет очень сложно: мы просто не будем знать, кому нам позвонить, чтобы сообщить о животном, находящемся в нашем приюте“, - обратилась представитель приюта к владельцам животных.
Что надо сделать:
1. Прийти с животным по адресу: A. Daumani 30, Narva, где работники приюта проверят чип, и внесут его в регистр на ваше имя. Прийти можно:
со вторника по пятницу 10.00 -17.00
в субботу и воскресенье 12.00 -16.00
В понедельник приют закрыт.
2. Если хотите сделать это самостоятельно, то следует зайти на портал llr.ee и при помощи ИД-карты зарегистрировать животное на свое имя, добавив все свои контакты.
Кроме того, приют сообщил, что льготная стерилизация, кастрация и чипирование животных в клинике при приюте будет доступна, начиная с мая 2023 года.
„Как правило, любая наша такого рода кампания длится три месяца и поэтому на нее успеют все, кто пожелает сделать это по льготной цене. О начале кампании мы обязательно сообщим заблаговременно“, - сообщают в приюте.