Приют в Нарве начал работу и просит владельцев домашних животных внести данные чипов в регистр

„Начав работать, мы поняли, что есть много животных, чьи чипы не внесены в регистр. Это осложняет нам нашу работу значительно, потому что если животное попадает в приют, то понять, кто хозяин, будет очень сложно: мы просто не будем знать, кому нам позвонить, чтобы сообщить о животном, находящемся в нашем приюте“, - обратилась представитель приюта к владельцам животных.

Что надо сделать:

1. Прийти с животным по адресу: A. Daumani 30, Narva, где работники приюта проверят чип, и внесут его в регистр на ваше имя. Прийти можно:

со вторника по пятницу 10.00 -17.00

в субботу и воскресенье 12.00 -16.00

В понедельник приют закрыт.

2. Если хотите сделать это самостоятельно, то следует зайти на портал llr.ee и при помощи ИД-карты зарегистрировать животное на свое имя, добавив все свои контакты.

Кроме того, приют сообщил, что льготная стерилизация, кастрация и чипирование животных в клинике при приюте будет доступна, начиная с мая 2023 года.

„Как правило, любая наша такого рода кампания длится три месяца и поэтому на нее успеют все, кто пожелает сделать это по льготной цене. О начале кампании мы обязательно сообщим заблаговременно“, - сообщают в приюте.

Информацию по работе приюта можно получить по следующим номерам: +372 53322146 (Telegram) - принимает звонки с 10.00 до 17.00 ежедневно +3726314747 - 24/7 narva@pets.ee - www.pets.ee