ФОТО | Свершилось: 500 учеников школы kood/Jõhvi приступили к обучению в новом здании

„Где видишь, что что-то где-то не так, то иди и помоги. Основатели kоod/Jõhvi осознали проблему и решили обучить новое поколение ИТ-специалистов. Они увидели потенциал в Ида-Вирумаа и максимально использовали его. Теперь в Йыхви образовалось самое современное и ориентированное на будущее сообщество Эстонии“, – сказала премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас в своей речи на церемонии открытия.

В настоящее время в kood/Jõhvi обучается 500 студентов, чей предыдущий опыт работы варьируется от пекарей до топ-менеджеров. Средний возраст студентов — 27 лет, а самому старшему — 64 года. „Школу kood/Jõhvi делает особенной то, что здесь происходит объединение уникальных людей. Наши различия обогащают и развитие сферы ИТ“, – говорит Эгон Сакс, который жил последние 4 года в Мексике и вернулся в Эстонию для обучения в kood/Jõhvi. В школе проходят обучение люди 24 различных национальностей, 30% женщин и 70% мужчин.

„Первый год обучения в школе kood/Jõhvi показал, что к школе проявляют большой интерес как студенты, так и будущие работодатели, поэтому в этом году мы решили принять 300 новых студентов, — сказал Таавет Хинрикус, председатель совета kood/Jõhvi. – В течение года произошло мощное развитие учебной программы и самой школы, начиная с учебного процесса и заканчивая окончанием реновации пятиэтажного здания школы в Йыхви“. По словам Хинрикуса, цель школы — уменьшить нехватку ИТ-талантов и повысить технологические навыки жителей Эстонии. „Мы считаем, что kood/Jõhvi — лучший способ сделать ИТ-образование доступным для всех. С этой целью школа также сотрудничает с другими похожими программами и специалистами в этой области и с каждым годом наращивает количество студентов“, — добавил Хинрикус.