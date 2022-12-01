Боксер извинился перед Месси и Аргентиной: „Меня захлестнула страсть“

„В последние дни меня захлестнули страсть и любовь к моей стране, и я дал неуместные комментарии. Поэтому я хочу попросить прощения у Месси и народа Аргентины. Каждый день мы учимся чему-то новому, и сейчас пришел мой черед“, — написал абсолютный чемпион мира во втором среднем весе в Twitter.

Альварес раскритиковал Месси после того, как в Сети появилось видео, на котором Месси развязывает шнурки на бутсах и, вытягивая ногу, чтобы их снять, задевает футболку одного из игроков Мексики.

Между тем Лионель Месси впервые прокомментировал скандальное видео из раздевалки команды после победы над Мексикой на чемпионате мира-2022.

„Это было недоразумение. Любому, кто знает меня, известно, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка, вещи после игры. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке“, — цитирует TUDN Месси.

На ЧМ-2022 Месси в трех матчах забил два гола. Аргентина вышла в плей-офф с первого места в группе и в 1/8 финала сыграет против сборной Австралии.