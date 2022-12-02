МНЕНИЕ | При исправлении ошибок необходимо считаться с интересами местных жителей

В последние несколько недель в центре внимания СМИ оказалась инициатива расширения полигона 2-й пехотной бригады в Нурсипалу, где оказалось очень сложно договориться с землевладельцами. Людей можно понять, мало кто даже за приличную денежную компенсацию согласится отдать свой хутор и землю, на которой он стоял много лет, часто - не одно поколение. Корни такого противостояния уходят в начало 1990-х годов. В советское время большая часть эстонской территории - примерно 1,5% - являлась фактической собственностью советской армии. У советской армии имелись большие полигоны в Аэгвийду и Нурсипалу. После распада СССР эти земли были возвращены людям, которые владели ими до 1940 года.

Характерной особенностью Эстонии является неспешное развитие инфраструктуры, поскольку для того, чтобы начать что-то строить, необходимо прежде договориться с владельцами земли. Например, в 2000-х годах расширению Тартуского шоссе долго мешал забор, чей владелец никак не соглашался перенести его ближе к дому. Как правило, такие споры длятся несколько лет.

Конечно, возврат земли является восстановлением справедливости, но в то же время это лишило эстонскую армию полигонов и тренировочных площадок. На протяжении длительного времени эстонская армия была вынуждена тренироваться на полигоне Адажи в Латвии, но такое решение дорогое и сложное. Поэтому в начале 2000х годов на территории бывшего советского полигона в Аэгвийду был основан Центральный полигон эстонской армии, площадь которого составила примерно 1/3 от площади бывшего советского полигона.

Споры с владельцами земли были не простыми и длились долго. Когда после 2014 года Эстония начала развивать 2-ую пехотную бригаду в южной части страны, уже было ясно, что то же самое повторится с бывшим советским полигоном в Нурсипалу, потому что Центральный полигон находится слишком далеко.