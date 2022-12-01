Могут ли Кадыров или Пригожин прийти к власти в России?

Может ли так получиться, что после Путина станет еще хуже и к власти придет головорез типа Кадырова или Пригожина? Действительно, Пригожин и Кадыров в последнее время очень часто появляются в медийном поле. Но следует рассматривать эту пиар-активность как заявку на лидерство после Путина? Нет, я так не думаю. Я думаю, что смысл у этих действий несколько иной. Каждый из них прекрасно понимает, что как самостоятельным политическим единицам каждому из них ничего не светит. Они не избираемы, они не могут сами по себе консолидировать власть.

Вы наверное усмехнулись - какие выборы, если речь идет о захвате власти какой-то бандитской группировкой? На самом деле, вся путинская структура власти до сих пор держится на том, что большинство сторонников Путина думают, что они его избрали на честных выборах. Это мы с вами понимаем, что российская политическая система давно уже демократией не является, выборы фальсифицируются и результаты известны заранее. Но обычному путинисту это не понятно. Когда его в социологическом опросе спрашивают, является ли сменяемость власти, выборы демократической ценностью, он отвечает: „да, еще какой!“, ему нравится иллюзия, что власть подотчетна, и если Путин станет каким-то плохом, он его сместит, не выберет. Это иллюзия, сместить Путина на выборах невозможно, но люди этого не понимают.

Однако путинисты в основной массе своей не являются монархистами. Они не хотят, чтобы Путин правил вечно, они не хотят, чтобы следующий властитель России был каким-то образом назначен или навязан. Им-то кажется, что они как Путина выбрали, так и потом еще кого-нибудь выберут, а потом еще и еще. И приход к власти человека, который попытается сделать это в обход электоральных процедур или даже их видимости вряд ли в России будет возможен.

Но ни Рамзан Кадыров, ни Евгений Пригожин не обладают никакими позициями во внешней структуре власти и не обладают какими-то электоральными перспективами. Кадыров - губернатор захолустного и бедного региона, Пригожин - вообще никто. Их взаимоотношения с Путиным основаны на неформальных личных договоренностях, которые обнулятся в тот самый момент, когда Путина не станет.