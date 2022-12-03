ВИДЕО | Снежная сказка: как выглядит Ида-Вирумаа с высоты птичьего полета

В Ида-Вирумаа красиво в разные времена года, и зимой можно посетить удивительные места, которые не оставят вас равнодушными. Черно-белые цвета подчеркивают графичность пейзажей, ну а первый снег - это магическое ощущение из детства. Природа замирает, все становится белым, чистым и волшебным. В этом сказочном видео мы пролетим над Тойлоским парком Ору, водопадом Валасте и Пюхтинским монастырём.