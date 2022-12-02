Посмотрите, что музыкант Владимир Чердаков рекомендует делать регулярно!

Действительно, человеку, который ведет активную половую жизнь или имел незащищенный половой контакт, помогает тест на ВИЧ. Знать состояния своего здоровья — лучший способ защитить себя и своего партнера.

О необходимости тестирования следует напоминать еще чаще, поскольку, к сожалению, в последние годы коронавирус отодвинул на задний план многие другие важные темы здравоохранения. Среди прочего, количество тестов на ВИЧ также уменьшилось. Например, если в 2019 году (до коронавируса) в Эстонии было сделано 214 497 тестов на ВИЧ, то в 2020 году — 191 374, в 2021 году — 195 466, а за десять месяцев 2022 года — всего 153 596.

Быстро, бесплатно и конфиденциально

По данным Департамента здоровья, в период с 1988 по 2021 год в Эстонии ВИЧ был диагностирован у 10 351 человека. В Европейском союзе по количеству новых случаев ВИЧ в 2020 году Эстония второй год подряд занимает третье место после Мальты и Латвии.

В большинстве случаев ВИЧ не вызывает никаких жалоб и часто может годами беспрепятственно воспроизводиться в организме и медленно разрушать клетки иммунной системы. ВИЧ можно контролировать с помощью лекарств, а своевременное выявление и лечение помогают поддерживать очень хорошее качество жизни в течение многих лет.

Тест на ВИЧ можно пройти в кабинетах Linda Kliinik по адресу Линда, 4, 6-й этаж. Клиника работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 (в четверг по предварительной записи до 19:00) и по пятницам с 9:00 до 15:00. Тестирование на ВИЧ — быстрое, бесплатное и конфиденциальное. Клиника Linda предлагает ВИЧ-позитивным людям лечение и консультации.

Linda Kliinik является частью фонда AIDS Healthcare Foundation, крупнейшей в мире международной организации по борьбе со СПИДом. Linda Kliinik работает в Нарве уже десять лет.

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