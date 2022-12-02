Посмотрите, что музыкант Владимир Чердаков рекомендует делать регулярно!
Известный нарвский музыкант и предприниматель Владимир Чердаков напоминает людям, ведущим активную общественную жизнь, что следует делать регулярно.
Действительно, человеку, который ведет активную половую жизнь или имел незащищенный половой контакт, помогает тест на ВИЧ. Знать состояния своего здоровья — лучший способ защитить себя и своего партнера.
О необходимости тестирования следует напоминать еще чаще, поскольку, к сожалению, в последние годы коронавирус отодвинул на задний план многие другие важные темы здравоохранения. Среди прочего, количество тестов на ВИЧ также уменьшилось. Например, если в 2019 году (до коронавируса) в Эстонии было сделано 214 497 тестов на ВИЧ, то в 2020 году — 191 374, в 2021 году — 195 466, а за десять месяцев 2022 года — всего 153 596.
Быстро, бесплатно и конфиденциально
По данным Департамента здоровья, в период с 1988 по 2021 год в Эстонии ВИЧ был диагностирован у 10 351 человека. В Европейском союзе по количеству новых случаев ВИЧ в 2020 году Эстония второй год подряд занимает третье место после Мальты и Латвии.
В большинстве случаев ВИЧ не вызывает никаких жалоб и часто может годами беспрепятственно воспроизводиться в организме и медленно разрушать клетки иммунной системы. ВИЧ можно контролировать с помощью лекарств, а своевременное выявление и лечение помогают поддерживать очень хорошее качество жизни в течение многих лет.
Тест на ВИЧ можно пройти в кабинетах Linda Kliinik по адресу Линда, 4, 6-й этаж. Клиника работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 (в четверг по предварительной записи до 19:00) и по пятницам с 9:00 до 15:00. Тестирование на ВИЧ — быстрое, бесплатное и конфиденциальное. Клиника Linda предлагает ВИЧ-позитивным людям лечение и консультации.
Linda Kliinik является частью фонда AIDS Healthcare Foundation, крупнейшей в мире международной организации по борьбе со СПИДом. Linda Kliinik работает в Нарве уже десять лет.
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