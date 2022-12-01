ВИДЕО | Дизайнер Диана Денисова: Почему не стоит торопиться расставаться с любимой одеждой?

- Из любой старой одежды обязательно выйдет толк, – говорит Диана. – Из старых вещей, особенно если они любимые и хорошего качества, можно сделать потрясающие новые вещи. Например, любую вещь можно сделать больше размером. Или же придать вещи новые свойства, есть сейчас такое направление в моде – не только ресайклинг, но и апсайклинг. Я абсолютно уверена, что это в том числе творчество, которое не только сохраняет наш гардероб, нашу планету, но и дает возможность самовыражения.