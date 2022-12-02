Людей обманом лишили денег. Почему государство закрывало на это глаза?(27)
Слово „коин“ в криптобизнесе звучит как нечто загадочно-притягательное. Но теперь инвесторы жалуются, что их „откоинили“ по самое некуда и оставили без денег, пишет Eesti Ekspress.
Известный эксперт в сфере программного обеспечения Александр Тавген два года назад предупреждал в фейсбук-группе „Ищу совета“, что дагкоин — это не криптовалюта, а финансовая пирамида. История о сотнях тысяч пользователей — ложь. Дагкоин не будет торговаться на криптовалютных биржах.
И что в итоге? Тавгену тоже досталось, потому что он назвал предпринимателя, продвигавшего дагкоин, Олега Иванова, лжецом, мошенником и конченым подлецом.
В конце марта этого года Харьюский уездный суд признал Тавгена виновным в клевете, обязал его опровергнуть свое высказывание и выплатить Иванову 500 евро штрафа.
Шесть месяцев спустя, в начале октября, Центральная криминальная полиция арестовала людей, которые искусственно завысили цену и количество пользователей все того же дагкоина. Рост стоимости привлек жаждущих денег криптовалютных инвесторов. Прокуратура оценила ущерб в восемь миллионов евро. С пометкой, что он может увеличиться в несколько раз.