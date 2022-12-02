Людей обманом лишили денег. Почему государство закрывало на это глаза?

Известный эксперт в сфере программного обеспечения Александр Тавген два года назад предупреждал в фейсбук-группе „Ищу совета“, что дагкоин — это не криптовалюта, а финансовая пирамида. История о сотнях тысяч пользователей — ложь. Дагкоин не будет торговаться на криптовалютных биржах.

И что в итоге? Тавгену тоже досталось, потому что он назвал предпринимателя, продвигавшего дагкоин, Олега Иванова, лжецом, мошенником и конченым подлецом.

В конце марта этого года Харьюский уездный суд признал Тавгена виновным в клевете, обязал его опровергнуть свое высказывание и выплатить Иванову 500 евро штрафа.

Шесть месяцев спустя, в начале октября, Центральная криминальная полиция арестовала людей, которые искусственно завысили цену и количество пользователей все того же дагкоина. Рост стоимости привлек жаждущих денег криптовалютных инвесторов. Прокуратура оценила ущерб в восемь миллионов евро. С пометкой, что он может увеличиться в несколько раз.

Прошел еще месяц, и Центральная криминальная полиция совместно с Федеральным бюро расследований США арестовала „бизнесменов“ из Ида-Вирумаа — Сергея Потапенко и Ивана Тургыгина. Они возвели на криптовалютном рынке еще более крупную финансовую пирамиду: ущерб составил более 575 миллионов долларов (596 миллионов евро). Это неофициальный рекорд, связанный с мошенничеством в Эстонии.