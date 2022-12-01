ФОТО | Для экзотических насекомых Таллиннского зоопарка собрали 400 кг желудей

Дмитрий Пшеничный, работающий в садоводческом отделе зоопарка, говорит, что около 400 кг желудей удалось собрать всего за две недели – помогали и взрослые, и дети.

„Я не знал, откликнется ли кто-то на мою просьбу, и, если откликнется, наберём ли мы нужные нам 400 кг – у меня мало подписчиков“, – говорит Дмитрий. „Как оказалось, сомневался напрасно – информацией стали делиться, количество репостов за две недели приблизилось к 1000. Очень быстро к воротам зоопарка стали приносить мешки и пакеты, зоопарк даже получил посылку с желудями, отправленную к нам из Нарвы. Также, 4 октября Дина Прусакова, радиоведущая Радио 4, пригласила меня поучаствовать в радиопередаче „Вечерний кефир“, где я рассказал о существующей проблеме, что тоже помогло нам набрать необходимое количество плодов“.

Обычно сотрудники зоопарка сами собирают желуди, но иногда бывают неурожайные годы и инсектарий просит помощи. С октября желуди частями высаживают в больших теплицах зоопарка, где они прорастают, обеспечивая еду для палочников до самого мая.

29 ноября Дмитрий поделился со своими подписчиками фотографиями молодых дубков, выросшими за два месяца. „А помните, осенью всей страной жёлуди для палочников собирали? И вот, что получилось … Ещё раз большое спасибо всем за помощь!“, – написал Дмитрий.