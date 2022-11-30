ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (280-й день) | Главный вывод саммита НАТО в Бухаресте - сделать все для победы Украины в войне. Москва возмущена

Россия пока не наносит новые массированные ракетные удары по Украине , поскольку сейчас проводит доразведку, изучает районы и цели для атак, готовит ракеты к боевому применению, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. „Учитывая, что запас у Российской Федерации уменьшается, применяются старые ракеты, которые были произведены еще во времена Советского Союза, необходимо их обслуживание перед использованием“, - добавил Скибицкий.

В Москве выразили возмущение в свзяи с заявлением НАТО . По словам представителя МИД России Марии Захаровой, формулировки заявления говорят о том, что НАТО не стремится к политико-дипломатическому урегулированию в Украине.

Главы МИД стран-членов НАТО выпустили совместное заявление по итогам двухдневного саммита в Бухаресте, в котором говорится, что главная задача альянса в настоящий момент – помочь Украине победить в войне против России. В совместном заявлении говорится, что союзники должны мобилизовать все свои силы в вопросах военной, экономической, финансовой и гуманитарной поддержки Украины.

Российские войска регулярно обстреливают Херсон из орудий с того момента, как оставили город, переправившись на левый берег Днепра.

В результате утреннего обстрела Херсона в своей квартире погибла пожилая женщина , один человек ранен. По данным местных властей, российские снаряды повредили несколько жилых домов, медицинские учреждения, а также попали в газопровод.

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв , передали агентства Reuters и AFP. По данным последнего, сотрудник дипмиссии получил легкие ранения. По предварительной информации, взрыв произошел, когда сотрудник работал с полученным письмом. Работник посольства смог самостоятельно направиться в больницу, передало Reuters со ссылкой на испанские правоохранительные органы. „Нацполиция начала расследование, в котором участвует судебно-медицинские эксперты“, - сказал источник AFP. В посольстве пока официально не прокомментировали инцидент.

Ночью российским ракетным ударом поврежден газораспределительный пункт в Запорожской области , сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, предположительно, удар нанесен ракетой С-300. Вспыхнувший пожар уже потушен, но без газа осталось три улицы, люди не пострадали, отметил Старух.

В результате обстрела Белополья в Сумской области Украины погиб 15-летний подросток. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, здание местной больницы получило существенные повреждения. ВС РФ обстреляли город из самоходной артиллерийской установки, заявил Живицкий.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил телеканалу Си-эн-эн, что страны НАТО намерены инвестировать в производство боеприпасов для вооружений советского образца, которые остаются на вооружении украинской армии.

„Мы рассматриваем все варианты, чтобы обеспечить [украинскую армию] тем, что ей нужно и что для нее будет эффективно. Сюда входят и системы вооружений советской эпохи, которые находятся в инвентаре ВСУ десятилетиями - например мы обеспечиваем поставку боеприпасов для таких вооружений. В ряде случаев это значит, что нужно производить что-то, что уже давно не производится“, - сказал Блинкен.

США пока не планируют поставки Украине противоракетных систем „Пэтриот“, заявили в Пентагоне. Согласно объяснению представителя ведомства, это связано с техническими моментами обслуживания систем. При этом он подчеркнул, что обсуждения продолжаются, и поставки Киеву современных ПВО на данный момент являются главной задачей для США.

СБУ провела обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре Мукачевской епархии Украинской православной церкви. По информации украинских силовиков, его служители дружили с Виктором Медведчуком, бывшим депутатом Рады и близким другом Владимира Путина, которого осенью передали России в рамках обмена пленными. Обыски в храмах УПЦ проходят уже несколько недель в рамках борьбы с пропагандой идей „русского мира“.

МИД Великобритании добавил 22 позиции в санкционный перечень по России. Как передало агентство Reuters, в список внесены должностные лица, способствовавшие проведению мобилизации в РФ.