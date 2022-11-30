Спор о потолке цен на российскую нефть расколол Европу

Большинство стран ЕС — согласные на скорректированные 62 доллара за баррель — хотят прагматично оказать поддержку Киеву, при этом не оставив транспортные компании без работы, а население — без топлива.

Польша и страны Балтии как самые последовательные и щедрые союзники Украины требуют радикального снижения цены, чтобы нанести как можно более сильный ущерб российским сверхдоходам от нефтяного экспорта и усложнить для Кремля продолжение войны.

Такой разброс позиций произошел из-за того, что некоторые члены ЕС руководствуются в первую очередь политическими соображениями, а некоторые — экономическими:

По состоянию на конец ноября странам, согласным на применение потолка, оставалось только договориться о его конкретной отметке. Изначально ожидалось, что цену согласуют 23 ноября — на этот день назначили заседание представителей 27 стран ЕС. Страны G7 должны были сразу же одобрить их решение. Однако предложение Еврокомиссии — установить потолок в 65 долларов за баррель — устроило далеко не всех европейцев. Так, Польша и страны Балтии посчитали, что цена должна быть ограничена 30 долларами за баррель. А Греция и Мальта изначально оказались не готовы опускать планку ниже 70 долларов.

Введение потолка цен на российскую нефть как меры борьбы с финансированием войны в Украине страны Запада рассматривают уже несколько месяцев. В сентябре „Большая семерка“ договорилась о необходимости начать закупки сырья из РФ не выше определенной цены с 5 декабря. С этой даты, согласно плану, принципиально одобренному и ЕС, европейские и британские компании смогут предоставлять услуги по транспортировке российской нефти по морю, страховать суда-перевозчики, а также оказывать им финансовые и брокерские услуги, только если нефть приобретена по цене ниже определенного порога. Ограничение способно больно ударить по российскому экспорту как минимум потому, что 95% всех страховок для судов приходится на лондонскую ассоциацию International Group of P&I Clubs.

Третья группа — Греция, Мальта, Кипр — зарабатывают на морских перевозках (в первую очередь Греция — доля ее танкеров среди перевозчиков российской нефти после запрета судам с российским флагом швартоваться в портах ЕС выросла с 35 до 55%) и хотели бы, чтобы цены оставались хотя бы относительно высокими.

Пока поиск компромисса странами ЕС затянулся, российская нефть подешевела до отметки ниже одобряемого G7 потолка

Переговоры о потолке продолжаются уже неделю, и практически ежедневно западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что решение может быть принято „завтра“. К компромиссу ЕС подталкивают и США. По состоянию на 30 ноября разногласия, по неофициальной информации, не удалось урегулировать как минимум с Польшей — а без консолидированного одобрения со стороны всех членов ЕС решение не может быть принято.

Варшава считает, что потолок должен быть не только как можно ближе к себестоимости добычи и поставки нефти из РФ, оцениваемой в 20 долларов за баррель, но и предусматривать возможность ужесточения в будущем, а также сопровождаться вводом новых санкций. Правда, какими конкретно могут быть эти санкции, не вполне понятно: на ключевые сектора российской экономики — нефть, уголь и банки — ограничения уже наложены, так что остается разве что не самое эффективное пополнение подсанкционного списка лиц и компаний.

Российская нефть марки Urals тем временем уже торгуется ниже предложенного США и ЕС порога — в районе 52 долларов за баррель. Но даже с учетом снижения выручки от экспорта углеводородов в последние месяцы нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2022 году опережают показатели „досанкционного“ 2021-го.

Правда, частью этих доходов страна из принципа может пожертвовать: вице-премьер РФ Александр Новак обещает, что при любом потолке Москва полностью откажется от поставок нефти участникам сговора.

Потолок цен должен заработать одновременно с запретом на поставки нефти из РФ в ЕС по морю. Или вместо него?