История о том, как люди друг друга „разлюбливают“ : что за фильм победил на Берлинском кинофестивале?

Победитель последнего Берлинского кинофестиваля – фильм режиссерки Клер Дени – рассказывает зрителю очень простую историю, каких зритель видывал и слыхивал в своей жизни достаточно. Живет семейная пара. У мужа есть сын от предыдущего брака, у жены детей нет. Зато у нее в прошлом есть история любви, которой нет у мужа. Бывший друг и партнер мужа Франсуа некогда был любовником его нынешней жены. И вот спустя много лет Франсуа снова появляется на горизонте. И все заверчивается.

Жена (очередная яркая роль Жюльетт Бинош) вроде бы и не планирует изменять своему новому мужу Жану (Венсан Линдон), но очень уж ее к этому Франсуа тянет. Жан вроде бы сначала не планирует по поводу Франсуа волноваться и переживать, но в конечном итоге устраивает жене сцену еще до того, как оно бы того стоило. В общем, с этой стороны никто не хочет проблем. Муж и жена только что были счастливы вместе, о чем нам доступно поведали первые десять минут фильма, и вот уже нет. Единственный, кто изначально настроен однозначно – это сам Франсуа. Он хочет вернуть Сару (так зовут героиню Бинош), и делает для этого все возможное, дает Жану работу, потом разговаривает с ним, потом соблазняет Сару.

Фильм как будто бы очень простой, как будто бы таких много, и как будто бы есть и лучшие вариации на эту же тему. Но поскольку я придерживаюсь антикоспирологических теорий и считаю, что ни за что главные призмы крупных международных фестивалей не дают, я задумался, а что в нем такого. Ну хорошо, удачно подобранные актеры играют точно и попадают в типажи. Ну хорошо, фильм приятно музыкально оформлен, особенно его начало, где довольно простыми визуально-аудиальными средствами нам показывают счастье. Но этого же мало, должно же быть что-то еще.