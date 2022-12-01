История о том, как люди друг друга „разлюбливают“ : что за фильм победил на Берлинском кинофестивале?
Кинокритик и писатель П.И. Филимонов поделился своей очередной рецензией. На этот раз он посвятил ее французской картине „С любовью и яростью“, которая стала победителем Берлинского кинофестиваля.
Победитель последнего Берлинского кинофестиваля – фильм режиссерки Клер Дени – рассказывает зрителю очень простую историю, каких зритель видывал и слыхивал в своей жизни достаточно. Живет семейная пара. У мужа есть сын от предыдущего брака, у жены детей нет. Зато у нее в прошлом есть история любви, которой нет у мужа. Бывший друг и партнер мужа Франсуа некогда был любовником его нынешней жены. И вот спустя много лет Франсуа снова появляется на горизонте. И все заверчивается.
Жена (очередная яркая роль Жюльетт Бинош) вроде бы и не планирует изменять своему новому мужу Жану (Венсан Линдон), но очень уж ее к этому Франсуа тянет. Жан вроде бы сначала не планирует по поводу Франсуа волноваться и переживать, но в конечном итоге устраивает жене сцену еще до того, как оно бы того стоило. В общем, с этой стороны никто не хочет проблем. Муж и жена только что были счастливы вместе, о чем нам доступно поведали первые десять минут фильма, и вот уже нет. Единственный, кто изначально настроен однозначно – это сам Франсуа. Он хочет вернуть Сару (так зовут героиню Бинош), и делает для этого все возможное, дает Жану работу, потом разговаривает с ним, потом соблазняет Сару.
Фильм как будто бы очень простой, как будто бы таких много, и как будто бы есть и лучшие вариации на эту же тему. Но поскольку я придерживаюсь антикоспирологических теорий и считаю, что ни за что главные призмы крупных международных фестивалей не дают, я задумался, а что в нем такого. Ну хорошо, удачно подобранные актеры играют точно и попадают в типажи. Ну хорошо, фильм приятно музыкально оформлен, особенно его начало, где довольно простыми визуально-аудиальными средствами нам показывают счастье. Но этого же мало, должно же быть что-то еще.
А может быть, в этом как раз все и дело? Именно в том, что он показывает, насколько хрупки кажущаяся стабильность и видимое счастье. Достаточно толкнуть одну костяшку где-то за тридевять земель, и весь любовно выстроенный доминошный домик разрушится к чертям за считанные секунды. И отношение людей друг к другу поменяется со скоростью разрывающейся в бутылке „Кока-Колы“ конфеты „Ментоса“. Из спокойного, уважительного и нежного обращения друг с другом вдруг вырастет какой-то ужас, какой-то вечный ор, когда уже непонятно, кто на кого орет, кто отбивается, и по какому поводу все это началось.
Пожалуй, да. Пожалуй, фильм „С любовью и яростью“ (как, собственно, и намекает нам название) – это история о том, как люди „разлюбливают“ друг друга. О том, насколько быстро это происходит, насколько ничтожными могут быть причины для этого (хотя нет, в данном фильме все-таки причина довольно веская, это опыт говорит, что она не обязательно должна быть таковой), и как быстро вспыхивает этот костер нелюбви, ярости, презрения, ненависти.
Нелюбовь – чувство столь же сильное, как и любовь, и столь же внезапное. Внезапное тогда, когда оно охватывает прежде любившего человека. Трагедия же героини Жюльетт Бинош едва ли не еще страшнее. Она играет неопределенность, неспособность разорваться между двумя мужчинами, нестабильность – и прочие разные „не“.
Казалось бы, из фильма можно сделать неприятный вывод, что здравомыслящему человеку туда, в область чувств и эмоций, лучше вообще не соваться. Но мы будем опытнее и рассудительнее, и такого вывода делать не станем. Кино – это всего лишь кино.