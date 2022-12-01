Эстонский экспресс
01.12.2022, 10:20

Самое крупное мошенничество в истории Эстонии: создание криптопирамиды, покупка роскошных автомобилей и недвижимости

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СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ КРИПТА: к тому моменту, когда полиция постучалась в двери Сергея Потапенко (справа) и Ивана Турыгина (слева), инвесторы вливали деньги в их компании уже почти десять лет.
СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ КРИПТА: к тому моменту, когда полиция постучалась в двери Сергея Потапенко (справа) и Ивана Турыгина (слева), инвесторы вливали деньги в их компании уже почти десять лет.
ФОТО: Patrik Tamm | patriktamm.com

Ущерб сотням тысяч инвесторов, причиненный в результате претворения в жизнь крупнейшей в Эстонии мошеннической схемы, составил около 530 миллионов евро. Авторы этой схемы — двое мужчин из Йыхви — меж тем наслаждались роскошной жизнью и слыли меценатами. Материал Eesti Ekspress.

В конце ноября Центральная криминальная полиция Эстонии и Федеральное бюро расследований США арестовали криптобизнесменов Сергея Потапенко (37 лет) и Ивана Турыгина (37 лет), подозреваемых в крупнейшем в истории Эстонии мошенничестве. Предприниматели, не таясь, жили на широкую ногу. Им принадлежит большое количество недвижимости в Таллинне и Ида-Вирумаа, а также автомобили люкс класса — Audi A7, BMW X7, Lexus RX450H, Audi SQ7 и Mercedes-Benz AMG G63.

Большие суммы они жертвовали йыхвискому футбольному клубу „Феникс“. Говорят, что именно Потапенко и Турыгин предложили клубу „Локомотив“ переименоваться в ФК „Феникс“. На футбольной форме клуба — логотип криптовалютной фирмы Burfa Tech. В начале пандемии коронавируса бизнесмены подарили Ида-Вируской центральной больнице томограф легких стоимостью 40 000 евро.

Однако все эти деньги, как полагают, были получены в результате успешного исполнения самой крупной мошеннической схемы, когда-либо организованной в Эстонии.

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