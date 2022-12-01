Самое крупное мошенничество в истории Эстонии: создание криптопирамиды, покупка роскошных автомобилей и недвижимости(39)
Ущерб сотням тысяч инвесторов, причиненный в результате претворения в жизнь крупнейшей в Эстонии мошеннической схемы, составил около 530 миллионов евро. Авторы этой схемы — двое мужчин из Йыхви — меж тем наслаждались роскошной жизнью и слыли меценатами. Материал Eesti Ekspress.
В конце ноября Центральная криминальная полиция Эстонии и Федеральное бюро расследований США арестовали криптобизнесменов Сергея Потапенко (37 лет) и Ивана Турыгина (37 лет), подозреваемых в крупнейшем в истории Эстонии мошенничестве. Предприниматели, не таясь, жили на широкую ногу. Им принадлежит большое количество недвижимости в Таллинне и Ида-Вирумаа, а также автомобили люкс класса — Audi A7, BMW X7, Lexus RX450H, Audi SQ7 и Mercedes-Benz AMG G63.
Большие суммы они жертвовали йыхвискому футбольному клубу „Феникс“. Говорят, что именно Потапенко и Турыгин предложили клубу „Локомотив“ переименоваться в ФК „Феникс“. На футбольной форме клуба — логотип криптовалютной фирмы Burfa Tech. В начале пандемии коронавируса бизнесмены подарили Ида-Вируской центральной больнице томограф легких стоимостью 40 000 евро.