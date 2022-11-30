ВИДЕО | Эксклюзивный винтаж: дизайнеры делятся практическими советами, как выглядеть креативно и уникально

В 2023 году Таллинн будет носить титул Зеленой столицы Европы. И в связи с этим все больше говорится о том, что зеленое мышление важно не только в градостроительстве, но и гораздо шире. Оно включает и социальное взаимодействие, и здоровый образ жизни, и благополучие людей, и наши потребительские привычки. В том числе моду!

Все громче звучит довод о том, что масс-маркет не только лишает образ индивидуальности, но и значительно увеличивает отходы. И все чаще мы говорим о том, что винтажные вещи уникальны, несут историю и энергетику, и именно такие вещи вдохновляют модных дизайнеров и фотографов.

Большие яркие фотопроекты в модных сегодня стилях „Великий Гэтсби“, Голливуд, пин-ап, нуар начинаются именно с винтажных вещей, делится Виктория Баранова. Винтажный наряд, безусловно, нужно трансформировать, но в итоге он выглядит значительно более интересным и ценным, чем какие-то современные вещи, считает Марина Руссиян. А винтажная сумочка, вручную вышитая Ириной Олейник бисером и полудрагоценными камнями, превращается в настоящее произведение искусства.

В видео дизайнеры рассказывают о том, как винтажные детали и аксессуары буквально меняют образ: вы можете быть в современных вещах, но стоит добавить, скажем, винтажный шарф – и вы выглядите уникально!

Все подробности в видео и на greentallinn.eu.