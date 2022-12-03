Лекарства „на всякий случай“ могут навредить? Какие препараты ни в коем случае нельзя принимать вместе?
А вам всегда врачи назначали лекарства и процедуры правильно? Вы сами точно знаете предназначения лекарств в вашей домашней аптечке? Аптечный провизор Дарья Лисовская в своем блоге на RusDelfi рассказывает о том, какие лекарства ни в коем случае нельзя комбинировать и принимать вместе, а какие - можно и даже нужно.
Ошибки случаются у всех. Случается, что врачи перестраховываются, назначая лекарства „на всякий случай“, либо мы сами решаем выпить что-то еще, „чтобы наверняка“ быстрее поправиться. Существует даже такое понятие, как полипрагмазия - избыточность использования медицинских назначений, как лекарствнных препаратов, так и диагностики, физиотерпии, оперативных вмешательств.
Вообще, по статистике, чем больше лекарств принимает человек, тем больше вероятность развития побочных эффектов и совместных нежелательных реакций препаратов. Так, на фоне одновременного использования 2-3 лекарств примерно у 6% людей возникают лекарственные взаимодействия, а при применении 5 лекарственных препаратов эта вероятность увеличивается до 50%.
Что в итоге?
В итоге люди попадают в больницы не по причине ухудшения здоровья из-за диагностированных заболеваний, а в результате возникновения проблем вследствие приема множества лекарств.
Как же быть?
Помнить, что все комбинации лекарственных препаратов делятся на:
рациональные. Они способствует повышению эффективности лечения и/или повышает безопасность терапии. Например, при принятии статинов необходимо принимать коэнзим Q10, длительный курс диклофенака, ибупрофена комбинируют с омепразолом и ему подобными веществами.
Нерациональные. Они изменяют фармакологический эффект одного или нескольких назначенных препаратов, а также увеличивают вероятнось побочных эффектов. Например, одновременная терапия антибиотиком амоксициллин и хондропротектором глюкозамин, лечение болей диклофенаком и ибупрофеном.
Потенциально опасные. Могут представлять угрозу жизни или спровоцировать развитие серьезных побочных эффектов. Например, при вирусных заболеваниях - одновременная терапия таблетками парацетамола, колдрекса, терафлю.
И тем не менее, имеется ряд заболеваний, при которых монотерапия (лечение одним препаратом) неэффективна: артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, бронхиальная астма и др. Именно поэтому необходимо лечение под контролем врача и лекарственные препараты, назначаемые для лечения приведённых диагнозов, принадлежат к рецептурной группе.
Успешное лечение это совместная работа врача и пациента. Всегда информииуйте врача о принимаемых лекарствах и пищевых добавках. Недоступен врач, но есть срочные вопросы? Сориентироваться поможет фармацевт или провизор. Будьте здоровы!
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