Лекарства „на всякий случай“ могут навредить? Какие препараты ни в коем случае нельзя принимать вместе?

Ошибки случаются у всех. Случается, что врачи перестраховываются, назначая лекарства „на всякий случай“, либо мы сами решаем выпить что-то еще, „чтобы наверняка“ быстрее поправиться. Существует даже такое понятие, как полипрагмазия - избыточность использования медицинских назначений, как лекарствнных препаратов, так и диагностики, физиотерпии, оперативных вмешательств.

Вообще, по статистике, чем больше лекарств принимает человек, тем больше вероятность развития побочных эффектов и совместных нежелательных реакций препаратов. Так, на фоне одновременного использования 2-3 лекарств примерно у 6% людей возникают лекарственные взаимодействия, а при применении 5 лекарственных препаратов эта вероятность увеличивается до 50%.

Что в итоге?

В итоге люди попадают в больницы не по причине ухудшения здоровья из-за диагностированных заболеваний, а в результате возникновения проблем вследствие приема множества лекарств.

Как же быть?

Помнить, что все комбинации лекарственных препаратов делятся на:

рациональные. Они способствует повышению эффективности лечения и/или повышает безопасность терапии. Например, при принятии статинов необходимо принимать коэнзим Q10, длительный курс диклофенака, ибупрофена комбинируют с омепразолом и ему подобными веществами.

Нерациональные. Они изменяют фармакологический эффект одного или нескольких назначенных препаратов, а также увеличивают вероятнось побочных эффектов. Например, одновременная терапия антибиотиком амоксициллин и хондропротектором глюкозамин, лечение болей диклофенаком и ибупрофеном.

Потенциально опасные. Могут представлять угрозу жизни или спровоцировать развитие серьезных побочных эффектов. Например, при вирусных заболеваниях - одновременная терапия таблетками парацетамола, колдрекса, терафлю.