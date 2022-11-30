МНЕНИЕ | Измена Родине – это любая критика Путина(1)
Глава пропагандистского информационного телеканала „Россия сегодня“ Маргарита Симоньян добивается объявления государственными изменниками уехавших за границу оппозиционеров, критикующих действия российской власти. Симоньян является одним из „генералов“ российской пропаганды и часто высказывает то, что Кремль потом воплощает в жизнь. Проблема в том, что сама Симоньян после падения нынешнего режима с большей долей вероятности сядет на скамью подсудимых за разжигание и подстрекательство войны с Украиной, пишет журналист Сергей Ковальченко в колонке для RusDelfi.
Речь о „государственной измене“ зашла в ходе вечернего шоу пропагандиста Владимира Соловьева, где Симоньян ударилась в воспоминания о том, какими продажными были работающие в России оппозиционные журналисты и предлагали ей лично за выступления на своих ресурсах конверты с долларами, от которых она, конечно, с негодованием отказалась. Отметим, что телеканал, которым руководит Маргарита Симоньян в 2022 году получил от государства 28,6 млрд рублей (454 млн евро). Какие уж там конверты с долларами, Симоньян оперирует товарными вагонами, набитыми наличностью. Тут уж если и предлагать взятку, то надо везти целый сухогруз денег.