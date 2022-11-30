МНЕНИЕ | Измена Родине – это любая критика Путина

Речь о „государственной измене“ зашла в ходе вечернего шоу пропагандиста Владимира Соловьева, где Симоньян ударилась в воспоминания о том, какими продажными были работающие в России оппозиционные журналисты и предлагали ей лично за выступления на своих ресурсах конверты с долларами, от которых она, конечно, с негодованием отказалась. Отметим, что телеканал, которым руководит Маргарита Симоньян в 2022 году получил от государства 28,6 млрд рублей (454 млн евро). Какие уж там конверты с долларами, Симоньян оперирует товарными вагонами, набитыми наличностью. Тут уж если и предлагать взятку, то надо везти целый сухогруз денег.